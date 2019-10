Andrés Palacios: “Me parezco a Peña Nieto sólo en el peinado engominado”

Andrés Palacios y Sandra Echeverría.

Para el actor mexicano nacido en Chile fue un gran éxito interpretar a Carlos Bernal, el Presidente de México en La Usurpadora, la serie que ha batido récords de audiencia en Univisión. “No fue fácil. Nunca me había enfrentado a tantos filtros… Pasé por 8 castings y cuando al fin me dieron el papel, comenzaron largas jornadas de ensayos, clases de protocolo y pruebas de peinados buscando el look ideal”, cuenta Andrés Palacios, quien asegura que no copió a nadie, pues el presidente Bernal es totalmente diferente a López Obrador. Y a Peña Nieto sólo se parecen en el copete engominado… pero sin invertir millones en gel. “Mi personaje también es completamente distinto al que realizó Fernando Colunga, porque no es un remake. La premisa se enfoca en unas hermanas gemelas que intercambian roles, y eso provoca un thriller político, muy diferente a La Usurpadora del 98’, dice el actor que al preguntarle si se siente chileno o mexicano nos dice: “Amo los dos países. Nací en Chile pero a los dos años me llevaron a México. Como a los ciudadanos del DF les dicen chilangos… yo me considero Chilengo”.