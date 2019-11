Aarón Díaz estrena reality show con sus 3 mujeres

Lola Ponce, Aarón, Erín y Regina Díaz.

Ahora que los reality shows están de moda, Aarón Díaz, no quiso quedarse atrás y decidió abrir su vida privada a sus miles de seguidores. El guapísimo villano de la novela Betty en New York, que en la vida real es un marido modelo -nos solo por la pinta-, sino porque ha mantenido un matrimonio maravilloso y es un padre amoroso entregado a sus hijas Erín y Regina. “Conocí a Lola filmando la telenovela Talismán en el 2012… y cuando la vi quedé flechado. Desde entonces nunca nos hemos separado”, declara Aarón, quien se casó con la actriz y cantante ítalo-argentina en el 2015, conformando una de las parejas más enamoradas del mundo artístico. Eso lo vemos desde el primer capítulo de su reality, que comienza en Italia, con una romántica serenata celebrando el cumpleaños de Lola… y que ha recibido hasta el momento 41,500 visitas en YouTube. El actor que ha participado en más de 20 telenovelas, películas y series en el mercado anglo y latino como: Teresa, Pan Am, Santa diabla, Los Miserables y Quántico, ahora protagoniza su mejor estelar en Una familia Real… con 3 encantadoras mujeres entre sus brazos…

