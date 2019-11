Lluvia de nominaciones al Emmy recibe Natalia Denegri

Natalia Denegri.

El exitoso programa Corazones Guerreros de MegaTV, conducido por la periodista y productora argentina Natalia Denegri, volvió a ser nominado en los premios Suncoast Emmy en la categoría Children/Youth/Teens Program, por los shows: Hay que reciclar y Las estrellas son rocas del espacio’ que relata la historia de una niña parapléjica de 8 años. Su documental Venezuela The Truth, desenmascarando el régimen de Maduro también fue reconocido por la Academia en las categorías: Documentary-topical, Musical/Composition/Arrangement y Editor/Program. En la categoría Human Interest, Denegri recibió nominaciones por: Una historia de amor’y La Niña #48914, que cuenta la vida de Eugenia Unger, sobreviviente de los Campos de Concentración Nazi. En Program Special fueron nominados: For the Children by the Children, que trata la lucha de los jóvenes para detener las matanzas masivas; Innocents, que muestra la cruda realidad que enfrentan los Wayuú en La Guajira… y Dreams, interrupted, sobre la dramática situación de los niños sirios refugiados en Líbano. “Estoy emocionada y agradecida por estos 13 reconocimiento de la Academia a mi trabajo”, expresó Natalia doblemente feliz, pues se convirtió en mamá por segunda vez de un niño al que llamó Axl en honor al líder de Guns&Roses.