Irina Baeva en brazos de los galanes más guapetones

Irina Baeva.

Tras varios protagónicos consecutivos, la bella actriz rusa Irina Baeva se convierte en una villana sexy en la telenovela El Dragón, donde interpreta a Jimena Ortiz, una brillante financiera que conforma el triángulo protagónico junto a Sebastián Rulli y Renata Notni. “Estoy emocionada con el resultado de mi trabajo en la serie”, dice la actriz que encarna a una mujer de armas tomar… pero ella se resiste a definirla como ‘la mala del cuento’. “No me gusta encasillarla, porque considero que cualquier personaje es un ser humano con defectos y cualidades. Jimena es inteligente y trabajadora, pero muy ambiciosa. Además se enamora de Miguel, y lucha por conquistarlo porque no soporta que él prefiera a una taxista… es por celos que ella toma decisiones incorrectas”, afirma Irina, que piensa que Ortiz le dio un giro a su carrera. “Es aburrido interpretar personajes similares y definitivamente las antagonistas se divierten más”, afirma la sensual moscovita que al terminar las grabaciones en brazos de El Dragón… saltó de golpe y porrazo a los brazos de su novio Gabriel Soto en la telenovela Soltero con hijas… papel para el cual fue elegida para darle más sabor al caldo chismológico del novelón.

