El Cabo se transformó en el ‘glamugroso’ PíoJo

“Mi PioJo-se adorado”, así llama Ninel Conde a Pio José Valdivia su amante telenovelero, que es nada más y nada menos que El Cabo, el hombre que acribilló a El Señor de los cielos en la pasada temporada… Y ahora está saltando en una pata al enterarse que sus disparos –al fin- pusieron a ‘chupar gladiolo’ a su archienemigo. Lo bueno del cuento es que cuando apareció en pantalla ese viejo narizón, barrigón, con peinado engominado, muchos no lograron identificar que se trataba de Milton Jiménez –alias- El Cabo. “Un mafioso que sigue buscando venganza después de que Aurelio asesinara a su hijo… por eso regresó con toda fuerza para atacar a Casillas y terminó matándolo. Pero para él no es suficiente y quiere exterminar toda su descendencia”, explica el gran actor colombiano Robinson Díaz, quien asegura que bajo el nuevo look, El Cabo no logra disimular su chusmería. Aunque se afeitó el bigote mazamorrero, no usa sombrero mantecoso, ni se engarza cadenotas de oro… y ahora viste elegantes atuendos, sofisticadas relojes como mafioso moderno aparentando ser muy glamuroso… sigue siendo el mismo ‘glamugroso’ de siempre.

