Con un galán de infarto llega la comedia ‘Pájaro Soñador’ 

Las turconovelas siguen arrasando en la audiencia latina en USA. Ahora nos llega Pájaro Soñador, el 27 de octubre a las 7p.m./6c por UniMás. Esta es una comedia que narra el amor entre Sanem (Demet Özdemir), una joven que sueña vivir en las Galápagos y Can Divit (Can Yaman), el hijo del dueño de una prestigiosa agencia de publicidad. Al principio, la despistada Sanem trabaja en la tienda familiar, porque la botan de todos los empleos. Pero la chica debe conseguir un buen trabajo inmediatamente, ya que sus padres la han dado a elegir entre un empleo estable o una boda concertada. Su hermana Leyla que labora en una agencia de publicidad, la ayuda a conseguir trabajo en la empresa, donde la joven queda flechada de Can, un fotógrafo aventurero, que es uno de los dos hijos del dueño de la agencia. Desde ese momento la atrabancada Sanem tratará de conservar su chamba a toda costa, para que sus padres no la casen a la fuerza con Musafé, un mentecato que ella burlonamente apoda Misifú… y perder a su amado Can, un tipo que está más bueno que levantarse tarde.