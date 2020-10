Macarena García: De niña transgénero… a chica eléctrica

La joven actriz Macarena García, impacta en la serie de Netflix 100 días para enamorarnos, donde encarna a Ale Rivera, una chica frágil cuyos problemas psicológicos provienen de que ella se siente el hombre más macho de la escuela… atrapado en el cuerpo de una niña desnutrida, que se desmaya por apretarse el pecho con bandas. “Alex experimenta el doloroso conflicto que vive una persona cuando el sexo que le fue asignado al nacer, no coincide con su identidad de género”, explica la actriz mexicana, que tuvo su primer papel en el 2012. “Comencé en Amor Bravío y me encantó. Luego de estudiar 5 años, regresé como parte del elenco protagónico de Like, la nueva versión de RBD”, recuerda García, a quien vemos en la serie Control Z (Netflix), donde encarna a Natalia, la chica más popular del colegio, que para mantener su status se convierte en ladrona. También sobresale en la telenovela Los Elegidos (Galavisión), donde le da vida a una jovencita que con sus manos puede electrocutar… y por consiguiente tiene muchos problemas sexuales, cuando se enamora de un chico invisible, del que huye para no convertirlo en chicharrón.