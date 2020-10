José Ron: El galán favorito de los OVNIS

Apuesto que en este Halloween, al apuesto José Ron lo veremos disfrazado de extraterrestre, luego de gritar a los cuatro vientos que vio con sus ojitos azules un OVNI en vivo, en directo y a todo vapor. El protagonista de casi todas las telenovelas mexicanas que se han transmitido últimamente, parece ser que también es el favorito de los habitantes de otras galaxias, pues son pocos los galanes que han tenido este tipo de avistamientos. Su experiencia fue compartida por Twitter, donde escribió de forma asustada que había visto un platillo volador haciendo piruetas frente a su ventana. De inmediato miles de seguidores lo cuestionaron con sus dudas. Entonces en otro mensaje él reafirmó su experiencia. “Sé que muchos no me creen y seguramente van a decir: ¿Este güey qué? Pero como les twittié en la madrugada… nadie me puede decir lo contrario, porque me tocó verlo y me consta que vi con mis propios ojos un OVNI… como se movía y desaparecía. Cañón, neta”, aseguró Ron, aunque algunos digan que le afectó el peróxido que se puso en el pelo… o que se le subió el apellido a la cabeza…