Can Yaman un galán echo en Photoshop 

Can Yaman

El guapérrimo actor turco Can Yaman, que le roba el aliento a sus fans en Latinoamérica, llegó a las pantallas de UniMás con la serie Pájaro Soñador. En esta comedia romántica Yaman encarna a Can Divit, el hijo mayor del dueño de una importante agencia publicitaria, que se enfrenta a su hermano Emre, quien desea manejar el negocio… pero su padre considera que Can está mejor preparado y lo nombra Gerente. Esto despierta la envidia del Emre, un tipo feo, flaco y fanfarrón que quiere traicionar a la familia… mientras que Can, aparte de guapo, fornido y fiel, tiene la creatividad que busca su papá para la empresa. Aunque a Divit le encanta trabajar de fotógrafo, acepta dirigir la empresa al enterarse que su padre está enfermo. Emre furioso planea hacerlo fracasar utilizando a la despistada Senem para lograrlo… sin sospechar que Can sucumbirá ante los escasos encantos de la chica tonta especialista en meter la pata. Y que a ella se le escurren las babas con los semidesnudos del jefe, que se deja ver sin camisa o bañándose en la ducha… dejando bizca a Senem, quien asegura que es taaan guapo que parece echo con Photoshop.