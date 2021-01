Iker García impacta en la piel de un niño con Síndrome de Asperger

Con apenas 8 años, Iker García ha dejado estupefactos a los espectadores con una personificación magistral de Tadeo Falcón, un niño con Síndrome de Asperger en la telenovela ‘Vencer el desamor’. “Me escriben muchos niños y esos comentarios me gustan, porque estoy haciendo este personaje para enseñarle a la gente a no discriminarlos“, asegura Iker, que hizo malabares entre sus clases virtuales y el rodaje del melodrama para cumplir con todo. “Fue difícil porque las grabaciones eran de 8 a.m. a 10 de la noche. Pero hice un gran esfuerzo para realizar mi sueño”, confiesa el chico que es muy aplicado para aprenderse sus diálogos y actitudes de un niño especial fanático de los dinosaurios. “El Asperger es un tipo de autismo confuso, porque el niño parece maleducado, grosero, antisocial… por culpa de ese síndrome que es casi desconocido y poco aceptado socialmente”, explica Claudia Álvarez, que encarna a su madre. “Es un actor increíble que trae sus escenas perfectamente aprendidas… y aunque nunca había actuado, lo hace de forma magistral”, agrega Claudia que tiene muy buena química con Iker, al igual que Daniela Romo, su abuela cascarrabias, conocida como la ‘AbuelaZAURIA REXongona’.