Scarlet Gruber grrrruñe a los lengüilargos y chismosos

La bella actriz y conductora Jacky Bracamontes regresa a la TV en la tragicomedia La suerte de Loli, interpretando a una madre soltera de dos niños que agoniza y muere en el primer capítulo… ¿Por qué aceptó este papel de moribunda? “Gracias a Dios me llegaron ofertas de varios protagónicos… Pero tengo 5 niñas chiquitas y me es muy difícil aceptar un proyecto de 10 meses. Pude hacer una actuación especial en La suerte de Loli, pero una telenovela larga es casi imposible”, dice Bracamontes, para quien fueron complicadas las grabaciones. “Yo filmaba en Miami mientras que mi esposo y mis hijas estaban en México. Para las clases on-line contratamos una maestra que las apoyara en casa y se encargara del Internet”, explica Jacky, quien se estremece al contar la escena de su agonía. “Fue desgarradora. Cuando me acuerdo me dan ganas de llorar… fue muy emotivo filmar mi muerte”, confiesa la estrella que puso la nota trágica de la comedia, a diferencia de sus anteriores producciones donde tuvo la suerte de trabajar en los hercúleos brazos de galanazos como Gay Ecker, Sebastián Rulli y William Levy, de quienes guarda sabrosones recuerdos.

