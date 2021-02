Arap Bethke pensaba en su novia mientras besaba un maniquí verde

El carismático protagonista de la superproducción Buscando a Frida nos cuenta sus peripecias filmando en medio de la pandemia… y comparte sus planes matrimoniales con su novia Ivana De María.

“Me considero muy afortunado en todo sentido. Cuando estalló la pandemia me consumía la incertidumbre, sin saber qué pasaría con la industria, ya que en un set de grabación es casi imposible mantener distancia social”, dice Arap Bethke -que a pesar del virus-, en agosto del 2020 volvía a ponerse frente a las cámaras con el inicio de las filmaciones de una teleserie llena de intriga, amor y suspenso.

“En Buscando a Frida interpretó a Martín Cabrera, un detective que investiga la desaparición de Frida la hija del magnate Abelardo Pons… desgracia que desencadena una búsqueda frenética. La investigación revelará varios secretos familiares que pondrán a sus miembros como sospechosos de su desaparición”, explica el actor que encarna a un policía amargado que carga un pasado tormentoso, desde que perdió a su esposa y a su hija de forma trágica.

“Eso hace que mi personaje se obsesione con Frida, ya que en ese caso ve reflejado su drama familiar”, agrega Arap quien admite ser workaholic como Martín.

“Me entrené en el Centro Nacional Antisecuestros de la Policía Federal mexicana, que son de primer nivel en la preparación y tecnología que manejan”, afirma Bethke, quien se contagió y se recuperó del coronavirus antes de las grabaciones… pero nunca bajó la guardia.

“Nadie había trabajado bajo estas circunstancias y yo aplaudo a Telemundo porque implementó un protocolo funcional para que pudiéramos trabajar bien protegidos”, asevera el galán para el cual fue un reto protagonizar una historia de amor en plena pandemia.

“Nos hacían pruebas constantemente y había muchísimas medidas de seguridad. Pero era chistoso grabar tapados como astronautas queriendo tener pasión”, dice el actor compartiendo algunas intimidades de las escenas sexuales. Tal parece que mientras en Hollywood usan robots y animatrónics, en Telemundo resolvieron el dilema con maniquís verdes, color en que se ven transparentes ante las cámara y son ideales para las escenas de pasión.

“Trabajar con los maniquíes nos daba risa porque el productor gritaba: ‘¡¡Póngale más pasión!!’… y a veces era difícil”, revela Arap, que pensaba en su novia mientras besaba al maniquí, para que las tomas quedaran perfectas.

“Para otras secuencias hacíamos como una burbuja sanitaria en donde Ximena Herrera, que interpreta a la madre de Frida, y yo filmábamos muchísimas escenas de amor en un sólo día”, comparte el galán… que terminaba helado y agotado después de repartir tantos ósculos medio despechugado.

“Al ver terminado el proyecto vemos que todo quedó estupendo”, dice Bethke orgulloso de todos los trucos que tuvieron que hacer para evitar contagios…

“Me siento afortunado porque a pesar de las calamidades que vivió el mundo en el 2020, estuve muy bendecido porque contraje el covid-19, pero fui asintomático”, declara el actor que confiesa estar muy enamorado de la actriz Ivana De María. Se nota que Arap sabe que ella es la mujer de su vida, luego de haber vivido sonados romances con las estrellas mexicanas Begoña Narváez, Ivonne Montero, Marimar Vega, Carolina Miranda y las actrices colombianas Fernanda Yepes e Isabela Córdoba, madre de su hija Paloma.

“Adoro a mi hija y la visito frecuentemente en Cali”, afirma el galán que nació en África, de padre alemán y madre chilena… pero que se siente súper mexicano.

“Muy pequeñito me llevaron a México, donde comencé mi carrera a los 11 años en El Club de Gaby. Luego de estudiar Comunicación en Australia, regresé a trabajar en telenovelas como Clase 406, RBD y La Piloto en Televisa. Con Telemundo estelaricé: Señora Acero, Los Victorinos, Doña Bárbara y Eva la trailera. En el 2007 participé en la producción norteamericana Ugly Betty… y en las series de Netflix Club de cuervos y Los caballeros las prefieren brutas. Mi carrera en el cine tiene prioridad. He sacrificado proyectos importantes para incursionar en las películas: Enamorándome de Abril, Antes que amanezca, Tree Grows in Guadalajara e Instructions Not Included”, revela el director del filme Amateur.

“Me encanta trabajar detrás de cámaras, y es un privilegio hacerlo, sin dejar mi carrera actoral”, dice Arap que actualmente está escribiendo el guión de una comedia romántica con su novia Ivana De María, donde planean compartir escena, como lo hicieron en La Piloto, donde nació su historia de amor.

“Nos conocimos en el set de grabación. Yo estaba en un comedor montado en medio de la nada, porque estábamos filmando en la selva. Ella se sentó y empezamos a comer y hablar… desde ahí no nos volvimos a separar”, recuerda Bethke, quien arrancó el 2021 en las playas de Guerrero, entregando el anillo de compromiso a Ivana.

“Algo me dice que va a ser un gran año”, escribió Arap en Instagram con mucho amor. Al preguntarle que lo enamoró de la actriz que vemos en La Bella y las bestias, destacó lo mucho que se divierten juntos.

“Su curiosidad de la vida y su sentido del humor, me hace reír como nadie en el mundo. Y me motiva a aprender cosas nuevas todos los días. Somos los mejores amigos. Admiro mucho su forma de ser, su belleza y sus ganas de dar su mejor versión todos los días”.