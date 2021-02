Paulina está furibunda porque su maridito anda tras los huesitos de Loli

La bella actriz venezolana Gaby Espino impacta con su papel de villana chic en la serie La Suerte de Loli, donde encarna a Paulina Castro, una exitosa escritora, influencer y conferencista, que da sabios consejos matrimoniales en la red. Pero en realidad su matrimonio con Rafael está quebrado, al igual que la relación con su hija que está muy desgastada. Paulina, que vive de las apariencias, ve su mundo trastocado por culpa de Loli, una rival que podría aplastar su vida perfecta, pues ve que su esposo está enamorado de ella. El caso es que Paulina no se puede divorciar de Rafael, pues perdería credibilidad y su trabajo en las redes… por eso trata de salvar su matrimonio y su carrera con toda clase de artimañas. “Es un proyecto con mucha buena vibra, con risas y gente maravillosa. Doy gracias de haber podido compartir con ellos porque me he divertido muchísimo. Además tuve la suerte de grabar en Miami, donde resido con mis hijos, Oriana y Nickolas”, declaró Gaby, cuyo personaje sonríe hipócritamente, pero está furibunda porque su maridito -al que ella le puso los cuernos-, anda tras los huesitos de Loli.