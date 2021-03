Can Yaman, un guapo millonario en la turcoserie ‘Pájaro Soñador’

Con 400 millones de espectadores en 75 países, Turquía es el mercado europeo con más crecimiento televisivo y el segundo exportador global de novelas. The Hollywood Reporter definió la televisión turca como la nueva atracción del planeta en programas originales y ciclos exportables. El fenómeno de las turconovelas comenzó con Las mil y una noches, que se convirtió en un exitazo en Latinoamérica.

Fue entonces que las cadenas españolas Nova y Divinity comenzaron a emitir varias series, consiguiendo atrapar más de 400,000 personas pegadas a la pantalla diariamente. Sin duda alguna, ese boom mundial se debe a sus bellos galanes como Can Yaman, que está arrasando en Unimás con Pájaro soñador, telecomedia que narra la historia de Sanem, a quien su padre amenaza casarla con el bobo del pueblo. Para escapar de esa ‘boboda’, ella entra a trabajar de mensajera a una agencia publicitaria, donde se enamora de Can, un guapísimo millonario… que sucumbe ante los escasos encantos de la chica atolondrada, despistada y medio chiflada. Este divertido turculebrón se encuentra en sus capítulos culminantes… cuando Can le pide matrimonio a Sanem, en un episodio tan romántico que desató soponcios de pasión a millones de fans del sexy ‘tumbalocas’.