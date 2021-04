Un alacrán en la cama de José Ron… el que faltaba al elenco de ‘Las Desalmadas’

Luego de besar a Livia Brito y Marjorie de Sousa, al pobre José Ron se le metió un alacrán a la cama… cuya picadura lo mandó al hospital. Horas después el galán compartió en redes su estado de salud. “Aquí estoy ya al cien, gracias a Dios. Pero no se lo deseo a nadie. Afortunadamente nunca se me cerró la garganta… sólo me dio diarrea”, confesó con soltura el actor, que se ha vuelto experto en lidiar con especímenes feroces en su nueva telenovela, donde comparte arrumacos con Livia Brito, famosa por pegarle y robarle la cámara a un paparazzo que le tomaba fotos en una playa pública. Completa el trío Marjorie de Sousa, quien está feliz como la lombriz de salir en pantalla fuera de los juzgados, pues desde hace años sigue un proceso contra Julián Gil, para robarle la patria potestad de su hijo, privando al niño de convivir con su padre. Ahora trabaja en el melodrama que lleva por nombre tentativo La Desalmada… pero debería llamarse Las Desalmadas porque con el alacrán ya suman tres que le dan piquitos y piquetes al sufrido galán… ¡Auch!