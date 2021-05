Axel Llunas brilla como ‘Sergiño’, el hermano eclipsado del Sol 

El cantante español Dyango está muy orgulloso de sus dos nietos, pues luego de la excelente actuación de Izán interpretando a Luismi de niño en Luis Miguel, la serie, los productores convocaron a su hermanito Axel Llunas, para la segunda temporada, donde el pequeño de 11 años encarna a Sergio Gallego Basteri. Para el papel tuvo que oscurecer su dorada melena y superar el miedo a la cámara. “Me ayudaron mucho Diego Boneta y JuanPa Zurita”, dijo Axel, quien ha hecho una buena interpretación de ‘Sergiño’, el hermano oculto del Sol. Según el libro Oro de Rey, Sergio se graduó de concertista en el conservatorio de Boston… y comentan que es superdotado. “Su oído para la música tiene tal grado de afinamiento que hasta corregía a LuismiRey musicalmente”. En el 2007 Sergio participó en el álbum More than One Million Sales World Wide, by Decathlon… Esperamos que nos cuenten ¿qué pasó con ese súper-talento, que nunca se lanzó como cantante… ¿Que provocó -hace 20 años- el distanciamiento entre hermanos? ¿Sera verdad que peleó con LuisMi porque el ‘fraternal encuentro’ coincidió con el truene de Micky con Mariah Carey… y el Sol estaba taaan caliente que estalló furibundo?

TWITTER: @doraluzv12