Lena Burke se estrena como conductora de televisión en ’De Noche y en Compañía’

Lena Burke ha sido una de las artistas más versátiles de su generación. Cantautora, pianista, actriz y modelo, la hermosa cubana que se mantiene trabajando con la misma pasión en cada nuevo proyecto, se aventura ahora -con la humildad de siempre- al gran reto de ser conductora en De Noche y en Compañía, un programa que se transmite todos los domingos a las 8:00 p.m. por America TeVe, canal 41.

“Este espacio lo ocupaba con anterioridad el programa De Noche con María Elvira, y era conducido por la periodista y ahora congresista María Elvira Salazar, nos comenta Lena, cuando María Elvira se ve obligada a dejarlo debido a sus nuevas responsabilidades como política, empezaron a probar a varias personalidades del entretenimiento para dar comienzo a una nueva temporada del programa, esta vez bajo el nombre De Noche y en Compañía. Un día para mi sorpresa, la productora Sonia Pita me llamó para hacer una prueba en vivo y en directo y, sin pensarlo mucho un viernes del pasado mes de febrero me vi sentada conduciendo el espacio”.

En la prueba se hizo evidente la gran capacidad de Lena para asumir la posición, y su buen desenvolvimiento frente a las cámaras provocó que el productor ejecutivo David Barski le diera la oportunidad de comenzar en el programa. “Siempre he tenido una gran curiosidad por el mundo de la televisión, siento que es uno de esos capítulos que me faltaban por desarrollar en mi carrera y esta oportunidad me ha puesto frente a este reto inesperado”.

Nieta e hija de artistas, Lena pertenece a una de las dinastías musicales más importantes de la cultura cubana, su abuela, la mítica Elena Burke, es considerada una de las más grandes artistas de Cuba, y su madre Malena, es una de las más admiradas intérpretes de la ciudad de Miami. “Siempre he sido consciente de la responsabilidad que significa llevar mi apellido y por eso todos los días me esfuerzo en dar lo mejor de mi talento en cada una de las responsabilidades que asumo. En este caso, la televisión significa un gran reto porque me saca de mi zona de confort, pero a la vez, me siento muy motivada de poder conquistar un nuevo espacio artístico”.

Lena que también participa activamente en todo lo relacionado con la producción y el buen desarrollo del programa, añade que cada semana cuando recibe el guion, comienza a documentarse sobre cada uno de los temas que se tratarán. “Estudio el contenido y luego me reúno con mi equipo de producción para las lecturas”, comenta Lena. “Trabajo estrechamente con mis productores y escucho sus consejos y sugerencias, esta carrera es un proceso de aprendizaje que nunca termina y al final nadie tiene la llave del éxito, es importante el trabajo de equipo, aunque estoy convencida que lo fundamental es ser auténtico y honesto en lo que haces”.

“El show es un magazine televisivo en el que conversamos de manera coloquial temas de interés para la comunidad y para toda la familia. Generalmente comenzamos con un gran espacio dedicado al recuerdo y la nostalgia cubana que cuenta con la participación de invitados y colaboradores que aportan sus conocimientos y experiencias”.

Por otro lado, el programa hace hincapié en la más reciente información en el campo de la salud y la economía con segmentos en los que Lena esta acompañada por el Dr. Marlow Hernández Cano y el economista Rafael Marrero respectivamente, y por supuesto, “tenemos un segmento muy importante para tratar todo lo concerniente a la situación de Cuba, que comparto con Hanoi Martínez, experto en la materia”.

El programa, que ha logrado una gran sintonía, confirma que el trabajo de Lena y todo el equipo es bien acogido por los televidentes. “La acogida del público ha sido maravillosa y me siento muy agradecida porque estamos batiendo récords de audiencia”.

Trabajadora incansable, la bella intérprete se ha caracterizado por la disciplina y el rigor en su trabajo lo cual le ha hecho merecer un lugar muy especial en el público de Miami.

“Tengo un compromiso de por vida con la gente que me sigue y me ha mostrado su preferencia, amor y lealtad durante todos estos años y es un privilegio poder conectarme con ellos semana tras semana a través de la pantalla.”

Además de tener una exitosa carrera musical que la llevó a ganar el Grammy latino, Lena fue protagonista de la película La Mala -un filme inspirado en la vida de la Lupe- y en el año 2019, participó junto al cantante venezolano Rafael Pollo Brito en la exitosa obra En la vida hay amores. “Tengo muchos planes, quiero volver a los conciertos, sigo componiendo y quiero regresar al teatro, confiesa la artista, pero si hay algo que este largo tiempo de pandemia me ha enseñado es a vivir en el presente y tomarme mi tiempo para disfrutar al máximo cada instante. Mi carrera es la bendición mas grande que pueda tener y por eso todos los días agradezco las oportunidades que se presentan”.

Para Lena el futuro esta claro: “Después de haber hecho tantas cosas he aprendido que el espacio donde me siento más a gusto es el que me permite desarrollarme como artista y mostrar mi lado creativo, sin embargo, no cambiaría mi rol de intérprete y músico por nada del mundo. Estar parada en un escenario compartiendo con el público, es sin duda mi espacio favorito”.