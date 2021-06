William Levy alborota el ‘mujerero’ con el ‘Baile del Perrito’… ¡Gauuu!

El guapo actor cubano se encuentra en su salsa filmando en Colombia Café con aroma de mujer… pues cuando no está en el set, William Levy la pasa en grande durante el descanso de las grabaciones alborotando al mujerero con el ‘Baile del perrito’... El mismo Levy les dio una probadita a sus millones de seguidores en Instagram del pachangón que armó en su camerino con su equipo. Pero no todo es jolgorio, pues el galán no sólo se encuentra enfocado en su regreso a la pantalla chica, sino también en sus proyectos personales, que comenzó desde que decidió poner en pausa sus sueños de ser una estrella de cine mundial y se estrenó como productor de filmes latinoamericanos. “Llega un momento en el que uno tiene que decidir qué quiere en la vida… y mi principal meta profesional es trabajar delante y detrás de las cámaras”, afirma el dueño de la productora William Levy Entertainment, que ya lanzó la película Killing Sarai, y está preparando una versión del thriller en serie. También se encuentra en etapa de pre-producción de la comedia The Last Canadian Virgins… que será otro hit del cubano sandunguero.