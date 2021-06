Laura Londoño Vs. Carmen Villalobos ex compañeras de narco-implantes de senos  

Consagrada en la televisión colombiana, la actriz Laura Londoño vuelve a las pantallas de Telemundo como la aguerrida Teresa Suárez –alias- Gaviota, en la nueva versión de Café con aroma de mujer. Aunque Londoño es casi desconocida entre la audiencia hispana, no es la primera vez que aparece en las pantallas estadounidenses, pues ha participado en producciones como El Cartel, El Capo, Cumbia Ninja, La ley del corazón y Narcos. Al comienzo de su carrera la vimos en Sin senos no hay paraíso, melodrama que catapultó a la fama a Carmen Villalobos en el 2008. A sus 20 años, Laura encarnaba a la inocente ‘Lina Arango’, compañerita del colegio de ‘Catalina Santana’, que por sus sueños de ser modelos terminan de “mulas” del narcotráfico, al someterse a operaciones para aumentar sus senos y llenarlos de droga. Doce años después Villalobos personifica a la novia fifí de Sebastián Vallejo… mientras Londoño encarna a Gaviota una andariega patalsuelo que se enamora del heredero del imperio cafetalero… y deberá luchar por su amor frente a las diferencias sociales y al desprecio familiar. ¿Tendrá que espantar a la ex novia y ex compañerita de escuela a los meros chancletazos?

TWITTER: @doraluzv12