Osvaldo Benavides el nuevo latin lover de “The Good Doctor” 

Al terminar la tragicomedia La suerte de Loli, Osvaldo Benavides hace el crossover a la producción hollywoodense The Good Doctor. En esta temporada el equipo médico del St. Bonaventure Hospital viaja a Guatemala para ayudar a pacientes en una clínica rural, donde Osvaldo y su novia Esmeralda Pimentel personifican al Dr. Mateo Rendón y a la Dra. Morales. Es así como los protagonistas de uno de los romances más sonados del 2018, después de tantos run-runes decidieron reanudar su idilio. Dicen que Osvaldo desde 1998 vivía con Tatiana, la madre de sus hijos. Pero en el 2015 se separó de ella, flechado por Camila Sodi con quien protagonizaba A que no me dejas. Pero la dejó… y volvió con Tatiana hasta el 2017, cuando se enamoró de Esmeralda Pimentel, durante el rodaje de La Bella y las bestias. Cuando ella se fue con su novia Bárbara Arredondo, en abril del 2020 el actor le pidió una nueva oportunidad a Tatiana… que terminó cuando se dijo que Benavides andaba con Silvia Navarro, su pareja en La suerte de Loli. Este romance tronó al regresar con Pimentel, quien finalmente está viviendo un sabroso recalentado amoroso con el guapo latin lover.