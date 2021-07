¡¡¡Escondan a los paparazzi!!!… que ya llega ‘La Desalmada’

A un año de la agresión física contra el paparazzo Ernesto Zepeda en Cancún, en donde Livia Brito le destrozó la cara y le quitó su cámara fotográfica, la actriz no solo no le ha pagado los daños, sino que lo contrademandó por violar su privacidad… en una playa pública. Lo insólito del caso es que a pesar del sangriento escándalo, la telenovela La Desalmada protagonizada por Brito, debutó el 5 de julio en México con gran éxito, ubicándose como la emisión más vista del horario estelar de la televisión mexicana, registrando más de 3 millones de televidentes, según datos de Nielsen. Sin embargo aunque la novela está pegadísima… en las redes sociales destrozan a Livia. “Es una desalmada en la vida real”… “#Brito-Bruta”, “Desalmada #Ratera #Golpeadora”, escribieron algunos internautas. Por otro lado, la periodista Flor Rubio dijo en su programa de radio: “Ella todavía puede corregir el camino. Para Livia no significa nada resarcir el daño a Zepeda… para ella es como quitarle el pelo a un gato”. El caso es que la actriz pega pero no paga… por eso recomiendan a los paparazzi que se escondan porque ya llega La Desalmada ¡pegando fuerte!

