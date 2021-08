Lisette Graffe ambienta series y telenovelas como “Betty en NY” 

En las series y telenovelas cumplen un papel importante quienes ambientan las historias y allí sobresale la arquitecta venezolana Lisette Graffe, que lleva más de un lustro encargándose del tema para producciones de Telemundo Global Studios como “Betty en NY” y “La suerte de Loli”. Lisette se graduó de arquitecta en la Universidad Central de Venezuela, de Caracas, y reside en Miami. Viene de hacer la ambientación o decoración completa de la telenovela “100 Días para Enamorarnos”, que ha tenido un gran éxito en Netflix y está como finalista del TV New York Festival en la categoría “Diseño de producción/Dirección de arte”. “Estoy muy orgullosa de haber recreado las atmósferas para apoyar a los actores a narrar su historia”, apunta, sobre “100 Días”. Lisette también ha trabajado en series producidas para Nickelodeon como “Talia in the Kitchen”. Paralelamente ha participado como Directora de Arte para la escuela “Adriana Barraza Acting Studios”.