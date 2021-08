César Millán regresa a la televisión con una nueva misión

César Millán, quien se hizo famoso a nivel mundial como el “Encantador de Perros”, está regresando a la televisión con una nueva misión. En una entrevista con Efe, el entrenador canino mexicano reveló que su meta ahora es ser “encantador de humanos” para ayudar a los animales y al planeta.

“Cuando comencé en esto no me atreví a decir que yo al que estaba entrenando era al humano, nunca al perro. Me sentía como que no me iban a tomar en serio, que era demasiado atrevido porque era un mexicanito que llegó mojado (ilegal)”, explicó Millán, al presentar su nueva serie con el canal National Geographic.

“Pero el tiempo pasa y uno va madurando y se va asentando. Ahora me siento con toda la seguridad del mundo para afirmarlo”, añadió.

Con el título “Better Human, Better Dog (Mejor Humano, Mejor Perro)”, la nueva producción de Millán se basa en “enseñar a la gente, con conceptos más simples, cómo ser un buen líder para su perro primero, pero también para el planeta, que tanto necesita que seamos mejores personas”.

Para el entrenador, “los perros no son huevones; ellos entienden bien quiénes son sus líderes, quiénes están capacitados para demostrarles amor de la manera que ellos necesitan y quiénes están en condiciones de mantener su ambiente estable”.

Por eso, está convencido de que sus enseñanzas ayudarán “a que haya más armonía en las casas y más respeto al planeta”, pues de ello se beneficiarán todos los seres del mundo.

UN MOJADO

A sus 51 años, Millán se siente con la certeza de que su filosofía de vida es parte de su misión en la Tierra. “En realidad mi lema es ‘Mejor humano, mejor planeta’. Es algo que me enseñaron de pequeño y que he ido conceptualizando y madurando con el paso del tiempo”, dijo.

Cuando llegó a Estados Unidos pasó penurias inimaginables por su condición de indocumentado, hasta que tuvo la suerte de bañar a los perros de la familia de las estrellas Will Smith y su esposa Jada. El resto es una historia que lo convirtió en el entrenador canino más famoso del planeta.

Su programa “Encantador de Perros”, que se transmitió entre 2004 y 2012 también en National Geographic, contribuyó a convertir a ese canal de cable en un destino para los amantes de los animales.

Desde entonces ha publicado ocho libros, protagonizado ocho series de televisión más y hasta ha aparecido en episodios de las series animadas “South Park” y “Family Guy”. Además, fue parte del elenco de la película “Plan B”.

“Cuando crucé la frontera a los 21 años y sin saber inglés jamás me imaginé que este podría ser mi camino. Nada mal para un mojado”, celebró.

EL PODER DE LA FAMILIA

A diferencia de lo que Millán hacía en “Encantador de Perros”, en “Better Human, Better Dog”, la cámara lo sigue en su rancho en California que lleva el nombre de “Dog Psychology Center (Centro de Psicología Canina)”. Allí aparece con sus hijos, quienes son sus principales colaboradores en la labor educativa y de rehabilitación de perros.

“Quise incorporarlos al programa porque es importante que la gente se dé cuenta de que, para que las cosas funcionen, se necesita la colaboración de toda la familia y que entre todos se ayuden y entiendan la importancia del respeto por las necesidades del otro”, explicó.

Cuando habla de las necesidades del otro, Millán destaca que hay que comenzar por los más vulnerables, que son las mascotas, que “no razonan ni buscan explicaciones ideológicas”.

“Los perros necesitan estar entretenidos, necesitan sentir que se han ganado su alimento, necesitan un líder que se ocupe de que los que tiene alrededor sean la mejor versión de sí mismos. Esto incluye largas caminatas, actividades que los reten y descubrimientos interesantes”, indicó.

Porque para Millán, “los seres humanos somos los únicos que entregamos nuestra confianza a líderes inestables. El resto de los animales saben qué les hace falta para tener una buena vida”.

La primera temporada de la serie tiene 10 episodios, que se transmiten entre los meses de agosto y septiembre. Una semana después de que se estrenen en National Geographic podrán ser vistos en la plataforma de Streaming Disney +.