Perros de Lady Gaga, Tiger Woods, Facetiming con Marc Anthony: los videos más virales de la semana

1)

El golfista estadounidense Tiger Woods, uno de los mejores de la historia, fue operado este martes 23 de febrero en las piernas sufridas de las lesiones sufridas al estrellarse el vehículo SUV que conducía en horas de la mañana mientras circulaba él solo por una carretera en California. El accidente automovilístico se produjo sobre las 07:12 a.m. en la localidad Ranchos Palos Verdes, perteneciente al condado de Los Ángeles, cuando el vehículo conducido por Woods se salió de la vía cruzó la mediana antes de chocar contra la acera y volcarse contra la maleza. Al parecer no tuvo tiempo de frenar porque en la escena no había marcas de derrape, ni de frenado.

2)

Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue arrestada el lunes en el estado de Virginia y enfrenta cargos de tráfico de drogas, informó el Departamento de Justicia estadounidense.Coronel no sólo está acusada de participar en una conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana, sino que además Estados Unidos la acusa de unirse a otros para ayudar a Guzmán a escapar de la cárcel del Altiplano, en Almoloya de Juárez, México, en julio de 2015, indica el comunicado.

3)

Marc Anthony no se tomó muy bien la broma del locutor Enrique Santos, que la semana pasada le hizo un Facetiming mientras estaba en la cama. En el video de Insta, Santos llama a Anthony y le dice: “Hermano, no puedo hablar ahora, estoy muy ocupado.”

4)

Un hombre robó dos bulldogs de Lady Gaga tras disparar el miércoles por la noche al paseador de perros de la estrella, informó este jueves el medio especializado en noticias de famosos TMZ. El paseador fue trasladado a un hospital y se espera que se recupere sin problemas de sus heridas.

La actriz y cantante ha ofrecido medio millón de dólares para recuperar a sus dos perros.

5)

Ocho inmigrantes cubanos, seis hombres y dos mujeres embarazadas, fueron rescatados después de que una enorme ola volcó la frágil embarcación en la que habían zarpado de Cuba en un intento por alcanzar las costas de la Florida.

Los inmigrantes estuvieron 16 días en el mar antes de que naufragara su balsa fabricada con poliestireno y varillas de metal.