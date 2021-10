Residente contra J Balvin, Gloria Estefan confiesa abuso, Britney libre: videos más virales

Desde el pleito de Residente y J Balvin, hasta una cotorrita que canta ‘Patria y Vida’, estos son los videos virales de la semana.

1)

La Corte Superior de Los Ángeles suspendió este miércoles al padre de la cantante Britney Spears como su tutor legal, un cargo que ha ejercido durante más de 13 años.

La decisión de la jueza Brenda Penny supone una victoria para la artista, quien el pasado mes de junio se pronunció por primera vez en contra de su progenitor, aunque la tutela se mantendrá a cargo de un funcionario del estado de California con carácter temporal.

2)

Gloria Estefan reveló que, cuando tenía 9 años, fue abusada sexualmente por alguien en quien su madre confiaba.

La superestrella cubana-estadounidense habló por primera vez públicamente sobre el abuso y los efectos que éste tuvo sobre ella en un episodio del programa de Facebook Watch “Red Table Talk: The Estefans” transmitido el jueves bajo el título “Betrayed by Trusted Adults” (Traicionados por adultos de confianza).

“Él era familia, pero no familia cercana. Estaba en una posición de poder porque mi madre me había inscrito en su escuela de música y él inmediatamente comenzó a decirle lo talentosa que yo era y que necesitaba atención especial, y ella se sintió afortunada de que él estuviera enfocando ese tipo de atención en mí”, dijo la cantante.

3)

El músico puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, criticó duramente la llamada al boicot de la próxima edición de los Latin Grammy realizada por J Balvin a causa de lo que este considera un menosprecio de los organizadores a los músicos de urbano latino.

“Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?”, replica el célebre ex integrante de Calle 13 a su colega colombiano, que solo es candidato a “canción del año” y “mejor canción urbana” con su tema “Agua” junto a Tainy.

4)

Un usuario bajo el nombre de Manolo Murumba compartió en el grupo de Facebook “Cuba Denuncia” el clip de la cotorra coreando un fragmento del tema musical y la publicación ha sido compartida hasta el momento por cientos de usuarios desde ese sitio.

Se trata de un loro de cabeza amarilla o loro rey, también conocido como cotorra cabeciamarilla, común en países de Latinoamérica.

5)

Un hombre de la Florida tal vez acaba de revolucionar la forma en que se capturan los cocodrilos. El hombre usó un cubo de basura. Después de un video que apareció el martes en las redes sociales del hombre enfrentándose valientemente al cocodrilo afuera de una casa, el poco convencional cazador se ha hecho famoso en la internet.

El hombre que ha llamado tanto la atención se llama Abdul Gene Malik, que rápidamente creó una cuenta en el portal GoFundMe, pidiendo dinero, y ofreciendo sus exclusivos métodos para atrapar reptiles a cualquiera que los necesite. La cuenta tiene su sede en Mount Dora, y la organiza “Philly Gator”, su sobrenombre.

Publicamos estos videos virales semanalmente sin ningún orden en específico.