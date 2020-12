La cantante Gloria Estefan revela que se contagió con COVID-19

La cantante cubanoamericana Gloria Estefan reveló que se contagió con COVID-19 en noviembre pasado y cree que se infectó en un restaurante donde alguien se le acercó sin usar máscara.

Estefan hizo el anuncio en un video que publicó en su cuenta de Instagram el martes en la noche.

“En las últimas semanas me convertí en una de las víctimas del COVID. El 30 de octubre fue la última vez que salí y la razón por la que estoy compartiendo esto es porque quiero que sepan que lo altamente contagioso que es”, dijo.

Detalló que fue a un restaurante, al aire libre, con una familia y todos dieron negativo.

Explicó que todos tenían máscaras todo el camino hasta llegar a la mesa.

“Y cuando nos fuimos, lo único que puedo imaginar que pasó, es que alguien se me acercó cuando estaba comiendo y me tocó el hombro, no tenía máscara y me contaba cosas bonitas de mí. Pero eso es lo único que he hecho fuera de mi reclusión”, dijo la artista que reside en Miami.

Se dio cuenta que padecía de coronavirus cuando le dijo a su cocinero que el pollo que le había servido no sabía a nada y al día siguiente tampoco su desayuno tenía sabor. Cuando trató de oler el jabón y no pudo, se asustó.

Al darse cuenta de que probablemente algo andaba mal, se hizo la prueba y dio positivo a COVID-19.

No tenía otros síntomas además de una tos leve. Aún así, dijo que se puso en cuarentena durante dos semanas en el segundo piso de su casa.

Desde entonces ha dado negativo dos veces.

Estefan les recuerda a todos que el virus puede ser muy contagioso y deben usar siempre una máscara.

Varias personales del Condado Miami-Dade han resultado positivas al virus. La más reciente fue la nueva alcaldesa, Daniella Levine Cava, que lo anunció el lunes.

Levine Cava, de 65 años, dijo que se sometió a la prueba después de saber que su esposo, Robert Cava, estuvo expuesto al virus porque uno de sus pacientes lo padece. El Dr. Cava también dio positivo a la prueba.

La Florida sobrepasó el martes el millón de casos de COVID-19, al registrar 8,847 nuevos contagios, para un total de 1,008,166 desde que estalló la pandemia en marzo pasado.

El Condado Miami-Dade se mantiene como el foco del letal virus en el sur del estado, con 231,761 casos confirmados.