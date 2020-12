La desinformación en las redes sociales alimenta las dudas sobre las vacunas

Leer más

Hace poco me llamó un buen amigo (llamémosle John) para pedirme consejo. Se había levantado con fuertes dolores musculares y una gran sensación de fatiga. Como es natural, temía haber contraído la covid-19, y llamaba para preguntarme qué debía hacer: seguir yendo al trabajo, hacerse un test lo antes posible o quedarse en casa. No sabía qué hacer porque no tenía otros síntomas como fiebre, tos o dificultades para respirar. Por supuesto que podía tratarse de otro tipo de infección respiratoria, como una gripe o un resfriado común, pero… ¿y si era covid-19? ¿Qué riesgo había de contagiar a otras personas?

Para saber en qué momento un enfermo de covid-19 resulta más contagioso nuestro equipo de investigadores elaboró un estudio que ha sido publicado recientemente en The Lancet Microbe.