Para los inmigrantes hispanos en la Costa del Golfo, la pandemia ha agravado la incertidumbre

Lupita Sandate, Rosie Sandate, Laura Sauceda and Yaresi Sandate at La Norteña Restaurante in Biloxi on Thursday, March 4, 2021. The grocery store and restaurant in East Biloxi saw business boom early in the pandemic as customers stocked up no groceries, then trickle to almost nothing. Now, things are closer to normal, but some of their customers are still out of work and the remittances they send through their money transfer service have declined, Special to Sun Herald

Editor’s note: To read this story in English, click here.

En los tres años transcurridos desde que la señora García* huyó de Guatemala, vivía bien en Biloxi.

Encontró trabajo como ama de llaves en un hotel. Ella y su hija pequeña vivían cerca de su hermana, a cuya hija en edad escolar le iba bien en sus clases. La Costa era “un lugar seguro, un lugar agradable”, donde la gente era respetuosa y García se sentía segura, lejos del marido abusivo del que había escapado.

Sin embargo, cuando comenzó la pandemia en marzo, la vida se volvió impredecible. García fue despedida de su trabajo y agonizó ante la idea de enfermarse. De vuelta en Guatemala, su familia todavía confiaba en el dinero que había enviado a casa. No había red de seguridad.

“No tenemos la capacidad de decir nada al respecto”, dijo, hablando a través de un intérprete. “Simplemente vivimos la vida, tratamos de continuar nuestra vida como es, lo mejor que podemos, con la ayuda que podemos conseguir”.

Para los inmigrantes indocumentados en la Costa como García, la pandemia trajo una catástrofe financiera y el terror de la enfermedad, sin el apoyo disponible para los ciudadanos estadounidenses: los inmigrantes indocumentados no son elegibles para compensación por y no podrían recibir pagos de estímulo.

Para muchos, simplemente buscar atención médica podría parecer peligroso, ya sea financieramente insostenible sin seguro médico o pudiera traer la atención de las autoridades de inmigración.

Para sobrevivir, la gente confiaba unos en los otros, en una red de organizaciones sin fines de lucro y grupos religiosos que prestan servicios a inmigrantes de habla hispana en la costa. Una de esas organizaciones es Magnolia Medical Foundation,una organización que trabaja para abordar las disparidades de salud en Mississippi. En la oficina de Biloxi, Mireya Alexander ayuda a conectar a los inmigrantes hispanos con servicios médicos. Ella hace citas médicas, a menudo los acompaña a las citas para interpretar y ofrece clases sobre prevención de la diabetes. Durante la pandemia, también ha coordinado la asistencia alimentaria y ha servido como conducto para obtener información sobre el coronavirus y las políticas y recursos de Mississippi.

“Es maravilloso estar en este país, como te dicen. Pero por otro lado, no es tan fácil vivir en el país cuando no hablas inglés”, dijo Alexander.

En entrevistas, proveedores como Alexander dijeron que la pandemia ha exacerbado los desafíos que enfrentan los inmigrantes hispanos de la Costa, y ha elevado la apuesta de problemas de larga data como la barrera del idioma, el acceso a la atención médica y la incertidumbre financiera.

“Cuando la gente ya vive al límite, es particularmente devastador que algo más les golpee”, dijo Mary Townsend, directora ejecutiva de El Pueblo, una organización sin fines de lucro que sirve a inmigrantes de la Costa.

Para García, la vida en 2021 ha vuelto a la normalidad. Está trabajando de nuevo, ahora limpiando oficinas en lugar de hoteles. Todavía tiene miedo de enfermarse. Y recuerda ese período a finales de la primavera en el que no sabía cómo pagar sus cuentas y no había nadie que viniera a ayudar.

“Trabajamos”, dijo. “Pagamos impuestos por el trabajo que hacemos. Y luego fue muy desgarrador para mí ver que todos los demás recibieron ayuda menos nosotros”.

Buen negocio para los mercados hispanos

El comienzo de la pandemia fue un momento de pánico, que resultó ser bueno para los negocios en La Norteña, un restaurante latinoamericano y tienda de comestibles en Biloxi.

La tienda abrió sus puertas en 2007, cuando los miembros de la familia Sandate se mudaron de Arlington, Texas, porque escucharon que había buenas oportunidades de negocio en Biloxi.

Antes de la pandemia, clientes de Guatemala, México y Honduras visitaban el mostrador de transferencia de dinero de la tienda para enviar de $40,000 a $50,000 a sus países cada fin de semana.

A mediados de marzo, cuando la economía cerró, los empleos en la industria de hoteles y restaurantes desaparecieron y una misteriosa enfermedad se convirtió en una amenaza invisible, los clientes de La Norteña agonizaron. Y compraron muchos comestibles.

“Especialmente las madres, estaban asustadas, venían a la tienda llorando”, dijo Rosalinda Sandate, quien dirige la tienda de comestibles. “Me decían: ‘Masa: si encuentras ese producto dame tres bolsas’. Mis ventas subieron porque la gente estaba asustada”.

Después de esa primera ola de compras, el negocio bajó a casi nada. Ahora ha vuelto a levantar, dijo Sandate, pero muchos clientes todavía están sin trabajo o tienen miedo de volver a sus empleos.

Empleos en la Costa atraen a inmigrantes

Las oportunidades de trabajo han atraído durante mucho tiempo a los inmigrantes a la Costa. La inmigración hispana a la costa de Mississippi comenzó a aumentar en la década de 1990, cuando los mexicanos llegaron para empleos en la construcción de casinos y la industria forestal.

Después del huracán Katrina en 2005, la gente llegó de América Latina y otros estados para ayudar a reconstruir la devastada zona. Aunque muchas personas siguieron adelante cuando la ola de empleos en la construcción se acabó, muchas otras se quedaron y la comunidad hispana continuó aumentando después de Katrina.

El número de hispanos que viven en los seis condados sureños de Mississippi aumentos de unas 8,000 personas en 2000 a por lo menos 26,000 en 2019, según registros del Censo. Mississippi fue uno de los seis estados donde la población hispana aumentó más en la población estatal general entre 2010 y 2019. A partir de 2018, los países de origen más comunes para los inmigrantes en Mississippi son México (23%) y Guatemala (10%).

La industria más común para esos trabajadores es el alojamiento y el servicio de alimentos: dos áreas de la economía que se han visto particularmente afectadas por la pandemia.

Cuando García perdió su trabajo de limpieza en el hotel, ella y su hermana comenzaron a hacer y vender tamales. También se basaron en los alimentos recibidos a través de la organización de Alexander. Como los niños no estaban yendo a la escuela, había más personas que alimentar durante el día. La calabaza, las papas y las cebollas podrían estirarse para muchas comidas.

“Eso nos ahorra el dinero para atender otras necesidades y eso es importante”, dijo García.

Con tantas personas sin trabajo e incapaces de acceder a la asistencia gubernamental, los servicios sociales y las redes de apoyo comunitario en las que la gente confía para abrirse camino en un nuevo país se vieron bajo una fuerte presión.

La crisis económica conduce a la migración. Allison Hanson, directora de programas de idiomas de El Pueblo, dijo que muchos clientes se mudaron con familiares para ahorrar dinero en alquiler. Otros se mudaron a otros estados. Algunos, incapaces de trabajar, regresaron a sus países de origen. Más personas pueden haber elegido hacer eso, pero no tenían dinero para pagar el viaje.

En octubre, García volvió al trabajo. Se siente más cómoda limpiando oficinas que hoteles.

“La verdad es que tengo que ir a trabajar”, dijo. “Las facturas diarias no pueden esperar. Tenemos que pagar... y doy gracias a Dios que pude encontrar un trabajo menos arriesgado”.

Ansiedades de inmigrantes indocumentados

Para los inmigrantes indocumentados que viven en la Costa del Golfo de Mississippi, el costo de enfermarse puede ser particularmente alto. Alexander dijo que habla con muchas personas que tienen miedo de buscar atención médica.

“Parte del miedo es ser arrestados por la policía, ser atrapados por alguien que va a decir que no son ciudadanos, o gente legal aquí, y la otra parte del miedo es no tener seguro médico”, dijo.

La ansiedad en la comunidad inmigrante en Mississippi ha sido especialmente alta desde agosto de 2019, cuando la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) llevó a cabo la mayor redada de inmigración en el lugar de trabajo en un solo estado en la historia de Estados Unidos. En siete plantas avícolas en todo el estado, el ICE arrestó a 680 personas, en su mayoría inmigrantes hispanos.

Madeline Casey, organizadora comunitaria de Mississippi Immigrant Rights Alliance (MIRA), dijo que las redadas del ICE dieron forma a las experiencias de los hispanos del estado sobre la a pandemia.

“Todo comenzó con las redadas del ICE el año pasado, porque creo que eso creó desconfianza y miedo”, dijo. “Así que cuando la pandemia golpeó, todavía tenían miedo de ir al médico”.

Encontrar médicos y enfermeras que hablen español también puede ser un desafío, dijeron los defensores.

En el Coastal Family Health Center en Biloxi alrededor del 60% de los pacientes son hispanos, dijo la directora médica, la Dra. Wendy Williams. Muchos pacientes trabajan en empleos donde quedarse en casa de 10 a 14 días no es una opción.

“Obtener un diagnóstico de COVID es muy difícil porque no pueden dejar de ir a trabajar”, dijo Williams. “Convencerlos a ellos, y a las familias, de la importancia de la cuarentena y luego el aislamiento es difícil, por la barrera del idioma pero también hay muchas otras barreras que enfrentan”.

The Magnolia Medical Foundation ia a nonprofit that works to address health disparities in Mississippi. At the Biloxi office, Mireya Alexander (far left) and volunteers help connect Latino immigrants to health care. Alyssa Newton anewton@sunherald.com

Coastal Family emplea enfermeras e intérpretes de habla hispana. Cuando un paciente de Coastal Family recibe un diagnóstico de COVID-19, recibe llamadas de chequeo cada pocos días. Para los pacientes de habla hispana, la clínica proporcionará un intérprete en las llamadas.

Según registros del Departamento de Salud estatal, 10 hispanos han muerto de COVID-19 en los seis condados más al sur del estado, entre ellos cinco en el Condado Harrison y tres en Jackson.

“Al principio, no creía en la pandemia”, dijo Rosalinda Sandate. “Pensé que era algo político. Pero cuando veo a un cliente fallecer, y luego otro, me convencí”.

Las hermanas Sandate recuerdan a un cliente: un mexicano que trabaja en la construcción. En junio o julio, recuerda Yaresi Sandate, se enfermó con COVID-19 y murió. No tenía familia en la zona.

“Solía venir aquí, cobrar sus cheques y volver a casa”, dijo Yaresi Sandate.

Sus amigos del trabajo recaudaron dinero para pagar su cremación y enviar sus restos a casa. Pusieron un tarro en el mostrador de La Norteña para donaciones. Las hermanas no pueden recordar su nombre y piensan que sus amigos pueden haberse ido a trabajar a otro lugar.

Compartir información en comunidades hispanas

Durante la pandemia, las organizaciones también han encontrado que un recurso crítico que pueden proporcionar, más allá del dinero, la comida y la atención médica, es la información.

En Program Believe, una organización sin fines de lucro que ofrece clases de inglés y ciudadanía para inmigrantes hispanos en Biloxi, Xenia Wickline organizó una serie de conversatorios para compartir información sobre el coronavirus y los problemas que han surgido durante la pandemia.

Con presentadores de habla hispana o interpretación simultánea, los acontecimientos cubrieron desafíos de salud mental como la depresión y la ansiedad en adultos y niños, y cómo la pandemia ha afectado los procesos de inmigración. Otra sesión abordó un tema sensible: cómo planificar los arreglos funerarios en caso de que alguien de su familia muera.

“Esto es algo muy importante de lo que nadie quiere hablar”, dijo. “Pero es importante.”

La charla fue un éxito, dijo Wickline, en parte porque fue directa y no “demasiado aterradora”.

Rocío Dueñas, la empleada de Infinity Funeral Home quien hizo la presentación, dijo que quería ayudar porque ella misma es inmigrante, originaria de Perú.

“Una de esas cosas es que no piensas mucho porque estás tratando de sobrevivir”, dijo. “Usted no tiene seguro médico la mayor parte del tiempo, seguro de vida, casi nunca”.

Aunque personas como Alexander han visto que la comunidad necesita más información, hay pocos datos sobre cómo ha afectado a los hispanos en Mississippi.

En los últimos meses, Alexander ha trabajado en un proyecto financiado por los Institutos Nacionales de Salud que espera que produzca más información “científica”. Ayudó a organizar grupos focales de gente hispana de Mississippi para discutir cómo la pandemia de coronavirus ha afectado sus vidas.

Los investigadores están analizando y recopilando la información, lo que ayudará a informar el alcance a la comunidad hispana.

“Lo que buscamos es encontrar los miedos, las percepciones y los comportamientos de riesgo que las personas pueden tener sobre el coronavirus”, dijo.

La desigualdad en acceso a las vacunas

Esa información puede ser particularmente útil cuando se trata de asegurar que los latinos de Mississippi tengan acceso a la vacuna contra el coronavirus. Hasta ahora, los latinos han recibido solo el 1% de todas las dosis de vacunas en el estado, aunque representan el 3% de la población estatal.

El Departamento de Salud ha celebrado reuniones ayuntamientos en español para compartir información sobre la vacuna y responder preguntas. El departamento también es consciente de lo que Selma Alford, miembro del Equipo de Respuesta a la igualdad en los servicios médicos del departamento, llamó “miedo” en la comunidad hispana. Dijo que el departamento tiene como objetivo garantizar que la vacuna contra el COVID-19 y los sitios de pruebas sean lo más accesibles y acogedores posible.

“Queremos que nos vean como que estamos aquí para ayudarlos, no para hacerles daño”, dijo Alford, quien habla español y moderó las discusiones en ese idioma.

En parte para asegurar que los inmigrantes indocumentados en Mississippi tengan acceso a la vacuna, el estado no exige una identificación o número de Seguro Social para hacer una cita para vacunarse. Ese enfoque contrasta con la postura de líderes en otros estados republicanos.

En la Florida se requiere una prueba de residencia estatal para vacunarse. El gobernador de Nebraska saltó a los titulares nacionales cuando dijo que los trabajadores indocumentados en la planta empacadora de carne del estado no serían elegibles para la vacuna, antes de dar marcha atrás para decir que podrían vacunarse pero tendían que ir al final de la fila.

Pero la desconfianza es difícil de superar.

Mayra Ramshur, coordinadora de defensores de víctimas de El Pueblo, recordó un reciente evento gratuito de pruebas de COVID-19 en la base Seabee.

“Cuando vieron los uniformes, no estaban interesados”, dijo, porque los uniformes militares los hacen recordar al ICE.

Se dieron la vuelta sin hacerse la prueba.

The Sun Herald solo a García por su apellido a petición suya porque no tiene estatus legal en Estados Unidos y teme teme represalias