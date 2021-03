Amenazan con llamar a ICE a restaurante mexicano de Texas que mantuvo regla de mascarillas

Picos, un restaurante mexicano de Houston, dice que ha recibido mensajes de personas que amenazan con denunciar a su personal ante el Immigration and Customs Enforcement después de que anunciara que mantenía el requisito de la mascarilla para los clientes en la reapertura de Texas. Screengrab: Google Maps

Un restaurante mexicano en Houston dice que ha estado recibiendo algunas amenazas “horribles” después de anunciar que mantenía su requisito de mascarillas mientras Texas reabre.

La semana pasada, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva por la que se levanta la obligación de llevar mascarilla en todo el estado y se permite a los negocios e instalaciones operar al 100% de su capacidad. El decreto entra en vigor el 10 de marzo.

Después de que Picos anunciara que seguiría exigiendo mascarillas a los comensales, la copropietaria Monica Richards dijo que empezó a recibir algunos mensajes y llamadas inquietantes de personas que amenazaban con denunciar al personal de Picos ante el Immigration and Customs and Enforcement, informó el diario The Houston Chronicle.

También dijeron que había que examinar las tarjetas de residencia y la documentación del personal, informó el periódico.

“Fue horrible”, dijo Richards a The Washington Post. “La gente no entiende, a menos que esté en nuestro negocio, lo que se sintió, lo duro que fue pasar por todo lo que pasamos durante el COVID. Que la gente se muestre negativa con nosotros por intentar mantener la seguridad, para que esto no siga ocurriendo, tiene cero sentido para nosotros.”

Dijo al Chronicle que Picos “siempre ha seguido las reglas” y que nunca imaginó que la gente “llegaría tan lejos.”

Picos lleva casi 40 años en Houston. Mantiene su capacidad en no más del 75% y requiere que los clientes lleven mascarillas cuando no están comiendo o bebiendo, informó el Chronicle.

“Ser hispano y pasar por el proceso de inmigración, y finalmente recibir tus papeles, y luego que alguien comience a amenazarte después de haber pasado por todo eso, es una locura”, dijo Richards. “Es simplemente desgarrador”.

Cantina Barba, otro restaurante mexicano de Houston, ha recibido amenazas similares y dijo al Post que su personal fue intimidado cuando el mandato de la mascarilla en todo el estado todavía estaba en vigor.

“Esto ha sido continuo a través del COVID”, dijo el copropietario Steven O’Sullivan al periódico. “Hemos tenido amenazas de llamar al ICE. Un tipo se paró y reprendió a una de mis camareras y le dijo ‘eres una absoluta idiota, no sabes lo que estás haciendo. Si crees que estas mascarillas te van a salvar la vida, eres una estúpida’... Nadie quiere lidiar con esas cosas”.

La Texas Restaurant Association ha instado a los restaurantes a mantener los requisitos de mascarilla para los trabajadores y a animar a los clientes a ponerse mascarillas cuando no estén en sus mesas.

Cuando Abbott anunció que el estado estaba abandonando su requisito de mascarilla, dijo que las empresas todavía tienen derecho a determinar sus propios protocolos de seguridad.

“Si los negocios quieren limitar su capacidad o implementar protocolos de seguridad adicionales, tienen el derecho de hacerlo”, dijo, según informó KHOU.

Pero no pasó mucho tiempo antes de que muchos tomaran las redes sociales para reclamar que pedir a los clientes que se vayan por no llevar mascarillas es ilegal. El jefe de policía de Houston, Art Acevedo, desmintió esa idea la semana pasada.

“Los negocios privados gozan de derechos de propiedad y pueden exigir que la gente lleve una mascarilla”, escribió en Twitter. “Por favor, respeten sus derechos de propiedad. Si te niegas a llevar una mascarilla y te piden que te vayas y te niegas, puedes estar cometiendo un delito de allanamiento”.

Acevedo dijo que los negocios pueden llamar a la policía para pedir ayuda si alguien no quiere salir de la tienda, y agregó que aquellos que no les gusta la política de un negocio pueden ir a otro lugar, informó KHOU.

Muchas grandes empresas con tiendas en Texas han dicho que seguirán exigiendo a los clientes que lleven mascarillas, incluyendo Walmart, Target, CVS y Kroger.

Y McDonald’s dijo la semana pasada que seguirá manteniendo sus comedores cerrados a los clientes.