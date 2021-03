¿Puede una píldora ayudar a combatir el COVID? Primeros estudios sugieren que es posible

Un nuevo tratamiento potencial para el COVID-19 que sigue en estudio ha aliviado a los pacientes no hospitalizados con síntomas de infección más rápidamente que a los pacientes que recibieron un placebo, según los resultados preliminares publicados el sábado.

Y se trata de una píldora.

Si los ensayos clínicos en curso siguen mostrando resultados positivos similares, pudiera ser el primer antiviral oral contra el COVID-19 que se uniera a un conjunto relativamente pequeño de tratamientos, que potencialmente salvan a las personas infectadas de la progresión de la enfermedad grave.

El único otro tratamiento aprobado por la Food and Drug Administration de Estados Unidos es el remdesivir, un fármaco que se administra por vía intravenosa y que se limita a los pacientes hospitalizados por COVID-19 mayores de 12 años.

Los resultados del estudio Phase2a se presentaron en la 2021 Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections el 6 de marzo.

“Los hallazgos del objetivo secundario de este estudio, de una disminución más rápida del virus infeccioso entre los individuos con COVID-19 en fase inicial tratados con [la píldora], son prometedores y, si son respaldados por estudios adicionales, pudieran tener importantes implicaciones para la salud pública, en particular a medida que el virus del SARS-CoV-2 sigue propagándose y evolucionando a nivel mundial”, señaló en un comunicado el doctor William Fischer, investigador principal del estudio y profesor asociado de medicina en la Facultad de Medicina de la University of North Carolina.

La píldora, denominada molnupiravir, se asignó aleatoriamente en varias dosis entre 182 participantes de varios centros médicos que presentaron síntomas de coronavirus a la semana siguiente de dar positivo en una prueba de detección y que no fueron hospitalizados.

Según el estudio, al quinto día, ninguno de los que tomaron la píldora seguía dando positivo por coronavirus, mientras que el 24% de los que recibieron un medicamento placebo sí lo hicieron. Los participantes que tomaron dosis mayores del fármaco “también tuvieron niveles más bajos de virus infeccioso que el grupo del placebo después de tres días”, informó The Wall Street Journal.

La píldora actúa bloqueando la capacidad de replicación del coronavirus. Fue desarrollada por la empresa Ridgeback Biotherapeutics, con sede en Miami, y Merck, una multinacional farmacéutica con sede en Nueva Jersey.

Los investigadores dijeron que no había “señales de seguridad” preocupantes. Se informó de cuatro “acontecimientos adversos graves”, pero ninguno fue causado por la píldora.

“Es tentador e interesante, pero no está completo exactamente al 100%”, dijo a The Wall Street Journal el doctor Carl Dieffenbach, director de la Division of AIDS del Institute of Allergy and Infectious Diseases, que no participó en el estudio. “Lo que tenemos que confirmar es que existe un beneficio clínico”.

Los investigadores dijeron que los estudios de Fase 2 están en curso, y que proporcionarán actualizaciones cuando sea adecuado.

“Estamos muy contentos de compartir nuestros datos iniciales de infectividad de Fase 2 en esta importante conferencia, la cual sigue estando a la vanguardia de la información científica clínica crítica en enfermedades infecciosas”, indicó en el comunicado la doctora Wendy Painter, directora médica de Ridgeback Biotherapeutics. “En un momento en el que existe una necesidad insatisfecha de tratamientos antivirales contra el SARS-CoV-2, nos sentimos alentados por estos datos preliminares”.