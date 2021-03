Queja federal acusa a DeSantis y al centro de vacunación de Lakewood Ranch de discriminar

Se ha presentado una queja federal ante del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal que alega prácticas discriminatorias en cómo las vacunas se distribuyeron en una actividad estatal en Lakewood Ranch, en el Condado Manatee. ttompkins@bradenton.com

El centro de vacunación de la comunidad de Lakewood Ranch está ahora en el centro de una queja federal que acusa al gobernador Ron DeSantis de prácticas discriminatorias y fraudulentas en la distribución de vacunas contra el COVID-19 del estado.

El mes pasado, el estado organizó una actividad de tres días en el Premier Sports Complex donde solo dio cita a los vecinos que viven en dos de los códigos postales más acaudalados del Condado Manatee, en Lakewood Ranch. Los códigos postales elegidos se habían visto afectados menos que otras partes del condado, según los propios datos del estado.

Según la queja presentada ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal , el centro de vacunación le dio indebidamente a un urbanizador acaudalado que contribuye a la campaña del gobernador un acceso limitado a la vacuna. El policía retirado Matthew Issman presentó la queja el 18 de febrero.

“La vacuna es financiada por el gobierno federal, que tiene reglas estrictas sobre el acceso y la prohibición de discriminación al acceso por razones, de dinero, política y raza”, dijo Issman.

La propia asociación de propietarios de Issman en el Condado Broward había preguntado sobre la organización de un centro de vacunación en su comunidad y la oficina local del Departamento de Salud de Florida le dijo: “No puede tener un centro de vacunación solo para su comunidad. Tiene que estar abierto al público en general”.

Pero luego vio lo que ocurrió Manatee y pensó que todo estaba impulsado por la política, el dinero y una actitud corrupta general.

El gobernador Ron DeSantis hizo una escala en el Condado Manatee el miércoles para una conferencia de prensa en el centro móvile de vacunación en Lakewood Ranch, dirigido a inocular a más personas mayores, en una imagen del 17 de febrero de 2021. Tiffany Tompkins ttompkins@bradenton.com

“Conozco la política y no soy lo suficientemente ingenuo como para pensar que no sucede, pero cuando se trata de la salud de la gente, debería ser una situación pareja”, dijo Issman. “Debido a que usted es un desarrollador rico y tiene una comunidad rica, no debe pasar al frente de la línea por delante de las personas de la tercera edad y nuestros socorristas y maestros. Eso está mal en tantos niveles”.

Issman dijo que presentó la queja porque opinaba que la práctica era injusta. Pero Issman, vecino de Broward, dijo que se molestó cuando conoció la lista de invitados de la comisionada condal Vanessa Baugh, que incluía a ella misma y al urbanizador de Lakewood Ranch Rex Jensen.

La hija de Issman es maestra en Manatee y no ha tenido la oportunidad de vacunarse.

“El estado y el distrito escolar hicieron tan poco para proteger a los maestros, los obligaron a regresar a las aulas y ella no ha podido vacunarse”, dijo Issman.

Hablando con los medios de comunicación en el centro móvil de vacunación el 17 de febrero, DeSantis restó importancia a cualquier apariencia de favoritismo a la hora de vacunarse.

“Creo que los ancianos quieren vacunarse. La pregunta es si vamos a tratar de vacunar al mayor número posible de personas de la tercera edad, y creo que lo estamos haciendo”, respondió DeSantis cuando se le preguntó si el centro móvil estaba destinado a recompensar a los donantes políticos. “No creo que haya habido ningún tipo de beneficio para eso, pero creo que esto es algo que va a tener mucho éxito”.

El viernes por la tarde, la oficina del gobernador desestimó las acusaciones, calificándolas de una “narrativa por motivaciones políticas”.

“El liderazgo importa y debido al compromiso del gobernador Ron DeSantis de garantizar el acceso a la vacuna a todas las personas de la tercera edad, independientemente de sus orígenes, ingresos o código postal, millones de personas de la tercera edad en la Florida han sido vacunadas y más de 61% e la población mayor de nuestro estado ha sido vacunada, la más alta de la nación”, dijo un comunicado divulgado por su oficina.

Pero los residentes y los opositores políticos siguen criticando la decisión de enviar vacunas a vecindarios ricos desarrollados por algunos de los donantes clave de DeSantis.

Se han presentado varias quejas similares sobre el centro satélite de vacunación en Lakewood Ranch. El representante federal Charlie Crist, demócrata por St. Petersburg, ha exigido una investigación del Congreso. La Comisionada de Agricultura de la Florida, Nikki Fried, también ha pedido una investigación federal y la suspensión de la comisionada Baugh, quien ayudó a planear el evento.

Baugh también se ha convertido en objeto de una denuncia penal y una denuncia ética, alegando que usó indebidamente su cargo de funcionaria pública en la organización de un evento que limitaba el acceso a las vacunas.

El lunes, el Bradenton Herald informó sobre textos obtenidos a través de una solicitud de registros públicos que resaltan la intención de los organizadores de usar el centro de vacunación para promover a DeSantis antes de la campaña de reelección de 2022.

Los textos revelaron que Baugh y el urbanizador Rex Jensen esperaban aprovechar la actividad para fortalecer la imagen de DeSantis. En un intercambio, Baugh señaló que “...’22 está a la vuelta de la esquina”.