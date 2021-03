¿Dónde encontrar la vacuna de Johnson & Johnson en la Florida? Hay demora en los envíos

ADIAZ@MIAMIHERALD.COM

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

¿Estás tratando de inmunizarte con una vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson?

Bueno, posiblemente vas a tener que esperar un tiempo.

“No tenemos más vacunas de J&J en camino en un futuro cercano”, dijo el gobernador Ron DeSantis el miércoles en una conferencia de prensa en Palm Harbor. “No anticipamos ningún nuevo envío de vacunas de J&J, en las próximas dos o tres semanas”.

A diferencia de las dos dosis que requieren las vacunas de Pfizer y Moderna, la vacuna de Johnson & Johnson solo necesita una dosis, lo que la convierte en una opción popular entre los floridanos. Por el momento, no sabemos por qué los envíos no llegan. DeSantis ha dicho que no sabe por qué se está demorando la llegada de las vacunas.

Sin embargo, el gobernador tiene un consejo para los que quieren vacunarse: “Si está esperando la vacuna de J&J, pero tiene la oportunidad de vacunarse con Pfizer o Moderna, le recomendaría hacerlo con cualquiera de las dos, ya que no puedo garantizar que la vacuna de J&J va a estar disponible en una semana o dos. Es una situación que escapa a nuestro control”.

En el sur de la Florida, la vacuna de J&J ha estado disponible en varios sitios federales de vacunación, como el Recinto Norte del Miami Dade College, y los dos satélites emergentes de FEMA que se mueven por distintas partes del condado Miami-Dade. Pero hasta el miércoles, los sitios solo tenían almacenadas la vacuna Pfizer, que necesita dos dosis, con 21 días de diferencia entre una y otra.

Si la persona se vacuna con la Pfizer ahora, DeSantis dijo que pensaba que podría inyectarse la segunda dosis antes de la llegada a la Florida del nuevo envío de las vacunas J&J.

La pregunta es: ¿dónde se puede encontrar la elusiva vacuna J&J?

Publix, Walmart, Sam’s Club, Winn-Dixie y Fresco y Más podrían tener algunas almacenadas.

Estas tiendas forman parte del programa federal de farmacia, lo que quiere decir que reciben el envío de las vacunas directamente del gobierno federal. Las asignaciones de las tiendas no tienen que ver con las asignaciones de la Florida. Ninguna de las tiendas ha anunciado si los envíos de vacunas de J&J están demorados, de modo que vale la pena intentarlo.

¿DONDE VACUNARSE CON JOHNSON & JOHNSON EN FLORIDA?

Recuerde que las tiendas programan las vacunaciones solo mediante citas, y que no todos los establecimientos ofrecen vacunas:

▪ Publix a las 7 a.m. del miércoles tiene programadas citas para las vacunas de Johnson & Johnson. Programa la vacunación con Moderna en otros días. Para verificar si hay citas vacantes, puede visitar el portal publix.com/covid-vaccine/florida.

▪ Algunas tiendas selectas Winn-Dixie y Fresco y Más ofrecen las vacunas de Johnson & Johnson. Otras tiendas ofrecen la de Moderna. La persona no puede escoger la vacuna que prefiere debido a la disponibilidad. Se podrá saber qué vacuna está almacenada una vez se haya concertado la cita por internet. Para verificar si hay citas vacantes en Winn-Dixie, puede visitar winndixie.com/pharmacy/covid-vaccine. Para Fresco y Más, visite frescoymas.com/pharmacy/covid-vaccine.

▪ Algunas tiendas selectas Walmart y Sam’s Club ofrecen vacunas de Johnson & Johnson. Otras tiendas tienen Pfizer o Moderna. La persona no puede escoger la vacuna que prefiere. Para verificar si hay citas vacantes en Walmart, visite walmart.com/COVIDvaccine. Para verificar en Sam’s Club, visite samsclub.com/covid.

Traducción de Jorge Posada