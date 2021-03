La nueva ley de responsabilidad civil ofrece a las empresas cierta protección frente a las demandas relacionadas con el COVID

Una mujer desinfecta mostradores y sillas mientras el Dadeland Mall se prepara para reabrir con su integral Política de Control de Exposición al COVID-19, el lunes 18 de mayo de 2020. cjuste@miamiherald.com

El gobernador Ron DeSantis firmó el lunes la primera respuesta legislativa importante a la pandemia de coronavirus.

Respaldada por la Cámara de Comercio de la Florida y otros grupos empresariales, la medida haría más difícil demandar a los proveedores de atención médica, los gobiernos y las empresas por razones relacionadas con el COVID-19. Los proponentes de la legislación dicen que es necesaria para ayudar a las empresas a reabrir con confianza. Quienes se oponen, entre ellos la mayoría de los demócratas de la legislatura, dicen que es un regalo innecesario para los intereses de los adinerados.

“No queremos estar en una situación en la que la gente tenga miedo de ser demandada solo por hacer cosas normales”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa el lunes en la sala del Gabinete del Capitolio de la Florida, donde firmó la legislación.

DeSantis tiro la casa por la ventana para el evento de la firma del proyecto de ley del lunes. El acto comenzó con una interpretación en vivo de “With A Little Help From My Friends” de los Beatles por una banda llamada Highway 85.

Después de que las notas finales de la banda se desvanecieran, DeSantis tomó el micrófono para opinar sobre los problemas que enfrentan las empresas ante la pandemia del coronavirus. Dijo que la nueva ley ayudaría a que bandas como Highway 85 volvieran a tocar con regularidad.

“Dejemos que los individuos tomen las decisiones sobre lo que quieren hacer”, dijo DeSantis. “¿Quieres escuchar a la banda? Hazlo. ¿No quieres? Está bien”.

El proyecto de ley, SB 72, una de las principales prioridades de los líderes republicanos que se aceleró a través de la Legislatura este año, hará las siguientes cosas:

▪ Los floridanos no podrán presentar una demanda contra una empresa, gobierno u otro grupo si un juez determina que los demandados hicieron “un esfuerzo de buena fe” para cumplir con las orientaciones sanitarias del gobierno en el momento de un supuesto problema.

▪ Cualquier persona que presente una demanda deberá incluir una declaración jurada de un médico que pueda atestiguar que las lesiones relacionadas con la COVID-19 fueron causadas por la parte demandada.

▪ Incluso si un demandante puede demostrar que una empresa no actuó de buena fe, el proyecto de ley haría más difícil que los demandantes ganaran el caso. La ley eleva el nivel de prueba en estos casos de la habitual “preponderancia de la evidencia” a “evidencia clara y convincente.”

▪ Los casos deben presentarse en el plazo de un año a partir de un supuesto problema relacionado con el COVID-19.

La medida entró en vigor tan pronto como DeSantis la firmó. La nueva ley no afecta a las demandas relacionadas con el COVID-19 que ya han sido presentadas.