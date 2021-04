DeSantis demanda a los CDC para que se reanuden los cruceros

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ofrece una rueda de prensa en la que anuncia una demanda contra los CDC para intentar que se reanuden los cruceros en el Puerto de Miami, Florida, el jueves 8 de abril de 2021. ctrainor@miamiherald.com

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el jueves que va a demandar judicialmente al gobierno federal en un intento improbable de conseguir que los U.S. Centers for Disease Control and Prevention permitan la reanudación inmediata de los cruceros.

Las compañías de cruceros fueron sorprendidas por la demanda de DeSantis. Ninguna línea de cruceros asistió a la conferencia de prensa del jueves en PortMiami en la que DeSantis anunció el litigio, al cual los expertos legales consideran una maniobra política.

“Hoy Florida está contraatacando”, dijo DeSantis, que estaba flanqueado por el congresista Carlos Giménez y el presidente de la Comisión del Condado de Miami-Dade, José “Pepe” Díaz. “No creemos que el gobierno federal tenga derecho a suspender una industria importante durante más de un año basándose en muy poca evidencia y muy pocos datos. Creo que tenemos grandes posibilidades de éxito”.

Los cruceros en Estados Unidos están prohibidos desde mediados de marzo de 2020 tras brotes de COVID-19 y muertes en varios barcos. Ahora las compañías de cruceros están trabajando para cumplir con la segunda fase de la “orden de navegación condicional” de los CDC, un marco para que la industria se reinicie publicado por primera vez en octubre. El viernes, los CDC dieron a conocer los requisitos de los acuerdos que las compañías de cruceros deben asegurar con los puertos estadounidenses y las autoridades sanitarias locales de las ciudades que planean visitar.

En una entrevista realizada el lunes, el jefe de la división marítima de los CDC, Martin Cetron, dijo que si el suministro y la distribución de vacunas siguen acelerándose y se mantienen a raya más variantes mortales del COVID-19, la agencia pudiera permitir que los pasajeros suban a bordo de los cruceros en julio. Las compañías de cruceros dicen que confían en poder operar con seguridad también para entonces.

Algunas compañías de cruceros frustradas con el proceso de los CDC están planeando iniciar cruceros desde los puertos del Caribe en junio, una acción que DeSantis dijo que no quiere que continúe por más tiempo.

“En lugar de volar a Miami, gastar dinero para alojarse en nuestros hoteles, gastar dinero para comer en nuestros restaurantes antes de subir al barco, van a volar a las Bahamas, y van a subir a los barcos desde las Bahamas, y van a gastar dinero en las Bahamas”, dijo DeSantis. “Y van a hacer lo mismo que habrían hecho, solo que no va a ayudar al estado de la Florida y no va a ayudar a nuestra gente aquí que realmente depende de ella”.

La demanda judicial, que la procuradora general de la Florida, Ashley Moody, dijo que presentó el jueves por la mañana pero que aún no ha aparecido en el sitio de registros judiciales federales, está dirigida a la administración de Biden, al Department of Health and Human Services y al CDC, declaró.

Expertos jurídicos afirman que la demanda tiene muy poca probabilidad de prosperar. El gobierno federal tiene un control muy amplio para regular los puertos de entrada y el comercio internacional.

“Creo que tiene una responsabilidad insignificante que se acerca a cero”, dijo Larry Gostin, profesor de derecho sanitario mundial en la Georgetown University y director del centro de derecho sanitario mundial de la Organización Mundial de la Salud. “Bajo ninguna circunstancia vería a un juez anulando una normativa que aplica a los cruceros y a la seguridad de sus pasajeros porque sus pasajeros van a introducir enfermedades infecciosas en Estados Unidos si se infectan en el barco. Estados Unidos tiene un gran interés y poder para impedirlo”.

Luego está la cuestión de la legitimación. Aunque las compañías de cruceros podrían argumentar con éxito que son víctimas de las regulaciones del gobierno federal, es poco probable que el gobernador pueda formular el mismo argumento.

“Es un truco político, y no es viable”, dijo Bob Jarvis, un profesor de derecho constitucional en la Nova Southeastern University. “A DeSantis no le importa ser motivo de risas en los tribunales. Para cuando sea desestimada su base habrá avanzado”.

Esta historia será actualizada.