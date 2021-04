Un coctel de anticuerpos previene y trata “rápidamente” el COVID, según estudio. Aquí la explicación

La doctora Anita Kohli, directora de investigación de Arizona Clinical Trials e investigadora de los ensayos de Eli Lilly y Regeneron, en un centro de ensayos clínicos de anticuerpos monoclonales en Mesa, Arizona, el miércoles 12 de agosto de 2020. NYT

Los nuevos resultados de un ensayo clínico en varias fases muestran que un coctel de anticuerpos especiales puede reducir el riesgo de desarrollar COVID-19 sintomático en un 81 por ciento si alguien no está ya infectado por el virus. Y en el caso de los que se infectan, el fármaco puede ayudar a eliminar el virus de su cuerpo más rápidamente y acortar la duración de sus síntomas.

En otro ensayo se comprobó que el coctel, denominado REGEN-COV, también es capaz de reducir en un 76 por ciento las probabilidades de que las personas desarrollen síntomas del coronavirus si se trata de una infección asintomática al cabo de tres días, según anunció el lunes la empresa biotecnológica estadounidense Regeneron.

La Food and Drug Administration (FDA) autorizó el uso de emergencia del coctel en noviembre, y actualmente se utiliza para tratar el COVID-19 de leve a moderado en adultos y niños de al menos 12 años que corren un alto riesgo de padecer una enfermedad grave y que no están hospitalizados; fue el mismo fármaco que se administró al ex presidente Donald Trump cuando dio positivo por coronavirus en octubre.

Los investigadores afirman que estos anticuerpos pueden ayudar a proteger a las personas de la infección y la enfermedad junto con las vacunas, y pueden ser particularmente útiles para aquellos que están esperando recibir sus vacunas o para aquellos con sistemas inmunes comprometidos que podrían no responder bien a las vacunas.

“Con más de 60,000 estadounidenses que siguen siendo diagnosticados con COVID-19 cada día, el coctel de anticuerpos REGEN-COV podría ayudar a proporcionar una protección inmediata a las personas no vacunadas que están expuestas al virus”, dijo el doctor George Yancopoulos, presidente y director científico de Regeneron, en un comunicado. “Estos datos de la Fase 3 aportan aún más evidencia de que REGEN-COV... puede cambiar el curso de la infección por COVID-19 en pacientes no hospitalizados”, al impedir eficazmente que los pacientes asintomáticos se vuelvan sintomáticos.

Los participantes en el ensayo de última etapa se inscribieron solo si no tenían ningún síntoma de COVID-19, no tenían anticuerpos contra el coronavirus y vivían con alguien que hubiera dado positivo en los últimos cuatro días. Las personas que dieron negativo fueron asignadas al “ensayo de prevención” (1,505) y las que dieron positivo fueron puestas en el “ensayo de tratamiento” (204).

A todos los participantes se les administró aleatoriamente una dosis del coctel de anticuerpos o un placebo mediante una inyección subcutánea, que es cuando una aguja corta introduce los fármacos en la capa de tejido entre la piel y el músculo. Esta técnica se utiliza normalmente cuando los fármacos se administran en pequeñas dosis o deben administrarse rápidamente.

Las vacunas contra el COVID-19, por ejemplo, se administran por vía intramuscular.

Lo que descubrió el “ensayo de prevención”

Además de descubrir que el coctel de anticuerpos reducía el riesgo de desarrollar infecciones sintomáticas en un 81 por ciento en las personas que no estaban infectadas, el ensayo reveló que el fármaco ayudaba a eliminar los síntomas en una semana, en comparación con las tres semanas del grupo de placebo, en aquellos que sí desarrollaron infecciones.

“Estos resultados son muy alentadores y sugieren que REGEN-COV es muy eficaz para prevenir el COVID-19 sintomático en los contactos domésticos de las personas infectadas por SRAS-CoV-2”, afirmó en el comunicado el doctor Dan Barouch, co-investigador principal del ensayo y director del Center for Virology and Vaccine Research del Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston. “La rápida y sólida protección, junto con la vía de administración subcutánea, respaldan la utilidad práctica de estos anticuerpos para proteger contra el COVID-19 en múltiples entornos, incluso después de exposiciones de alto riesgo”.

Los efectos secundarios se produjeron en el 20 por ciento de los participantes que recibieron el coctel e incluyeron fiebre, comezón en la piel, escalofríos y dolor abdominal. Nadie que recibió el fármaco fue hospitalizado. Dos personas que recibieron el coctel murieron, pero sus muertes no fueron causadas por COVID-19 ni por el fármaco, según la empresa.

Lo que encontró el “ensayo de tratamiento”

Se descubrió que el coctel de anticuerpos evitaba que las personas con infecciones asintomáticas evolucionasen a sintomáticas en un 76 por ciento después de tres días.

Los investigadores también descubrieron que el fármaco reducía el número de semanas en que los pacientes experimentaban síntomas en un 45 por ciento y disminuía su carga viral –la cantidad de virus en su cuerpo– en más de un 90 por ciento. Esto significa que las personas tratadas con REGEN-COV pueden ser menos propensas a propagar el virus una vez infectadas.

En el 34 por ciento de los participantes se produjeron efectos secundarios similares a los del otro ensayo. Nadie fue hospitalizado ni murió.