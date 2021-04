Agencias federales piden una pausa en la vacuna contra el COVID de Johnson & Johnson

Las autoridades federales pidieron el martes una pausa en el uso de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson después de que seis mujeres desarrollaran raros coágulos sanguíneos días después de recibir las vacunas de dosis única.

La Food and Drug Administration de Estados Unidos dijo que se une a los Centers for Disease Control and Prevention para pedir que se suspenda la administración de las vacunas de una sola dosis.

Una de las mujeres falleció y otra se encuentra actualmente en estado crítico, dijo el doctor Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la Food and Drug Administration, durante una conferencia de prensa el martes por la mañana.

Los CDC dijeron que su Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización se reunirá el miércoles para “revisar estos casos y evaluar su posible importancia”. La FDA también investigará y recomienda suspender el uso de la vacuna hasta que el trabajo esté terminado.

En todo el país, hasta el lunes se habían administrado más de 6.8 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, según las autoridades.

Seis personas que recibieron la vacuna desarrollaron “un tipo de coágulo sanguíneo poco frecuente y grave”, señalaron la FDA y los CDC en un comunicado de prensa conjunto el martes por la mañana.

Los coágulos sanguíneos notificados, denominados trombosis del seno venoso cerebral, se produjeron en mujeres de entre 18 y 48 años de edad, según las agencias. Desarrollaron los síntomas entre seis y 13 días después de recibir la vacuna.

Además de los coágulos, las seis mujeres también experimentaron niveles bajos de plaquetas en la sangre. Los casos requirieron un tratamiento diferente al que se suele administrar, dijeron las autoridades.

“Estos acontecimientos adversos parecen ser extremadamente raros”, dijeron las agencias. “La seguridad de la vacuna contra el COVID-19 es una prioridad máxima para el gobierno federal, y nos tomamos muy en serio todos los informes de problemas de salud tras la vacunación contra el COVID-19”.

El doctor Carlos del Río, decano ejecutivo asociado de la Facultad de Medicina de la Emory University, dijo el martes a la CNN que las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson no deberían “asustarse”, porque tienen “una probabilidad mucho mayor de ser atropellados por un auto” que de desarrollar coágulos de sangre después de la inyección.

“Creo que la primera conclusión es que se trata de un acontecimiento muy raro. Estamos hablando de uno por millón. Y cuando se administran millones de dosis de vacunas, se ven sucesos como este que no se ven en los ensayos clínicos, simplemente porque no hay millones de personas involucradas”, dijo Del Río al medio noticioso.

Aun así, dijo, los CDC y la FDA hicieron lo correcto al pedir una pausa.

“La seguridad de las vacunas siempre ha sido una prioridad, y creo que esta es exactamente la medida correcta hasta que entendamos qué está pasando y cuál es el camino a seguir”, dijo.

Las autoridades federales recomiendan a los ciudadanos que llamen a sus médicos si experimentan “dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultad para respirar” en las tres semanas siguientes a la recepción de una vacuna de Johnson & Johnson.

La pausa se produce después de que recientemente se informara de “reacciones adversas” a la vacuna de Johnson & Johnson en los centros de vacunación de al menos cuatro estados.

En North Carolina, dos proveedores dijeron temporalmente que dejaron de administrar las vacunas la semana pasada después de que algunas personas que recibieron las inyecciones experimentaran reacciones que incluyeron desmayos y mareos. Los centros reanudaron más tarde el uso de las vacunas después de que los CDC dijeran que no había problemas de seguridad.

En Georgia, un centro de vacunación suspendió el uso de las vacunas de Johnson & Johnson después de administrar 425 dosis el miércoles. Los funcionarios dijeron que ocho personas que las recibieron tuvieron “reacciones adversas” que eran “consistentes con las reacciones comunes en adultos que se vacunan con cualquier vacuna”, informó McClatchy News.

El doctor Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Brown, University también dijo que es “el paso correcto” suspender la vacuna de Johnson & Johnson.

“Es fundamental para el éxito de la vacunación garantizar que la gente confíe en que es segura”, escribió en Twitter.

Cómo funciona la vacuna de Johnson & Johnson

Del Río, de la Emory University, dijo que el vector, o método de administración, de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson podría estar detrás de los coágulos sanguíneos, pero advierte que aún no hay suficiente evidencia para llegar a esa conclusión.

La inyección, al igual que la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca que se ha relacionado con coágulos sanguíneos en los europeos, es una vacuna de vector viral. Funciona mediante la administración de un virus de ADN inofensivo llamado adenovirus que ha sido modificado genéticamente para que no pueda hacer copias de sí mismo en los seres humanos ni causar enfermedades. Este virus modificado lleva instrucciones específicas a las células del cuerpo que les enseñan a fabricar la proteína de espiga que el nuevo coronavirus utiliza para infectar a las personas.

A continuación, las células exhiben las proteínas de espiga en su superficie como un trofeo en un pedestal, lo cual el sistema inmunitario no reconoce. Esto desencadena la producción de anticuerpos que combaten al coronavirus y preparan al cuerpo para protegerse contra el patógeno si entra en contacto con él.

Sin embargo, Del Río dijo a la CNN que las pruebas procedentes de Europa muestran que este proceso podría estar provocando la producción de anticuerpos contra el factor 4 de las plaquetas, una proteína que se sabe que provoca coágulos sanguíneos. Aun así, queda mucho por conocer sobre la relación entre la vacuna de Johnson & Johnson y los recientes casos de coagulación sanguínea.

Este método es diferente de cómo funcionan las vacunas de Pfizer y Moderna. En lugar de ADN, insertan ARNm –una molécula que ya se encuentra en el cuerpo– que almacena instrucciones que enseñan a nuestras células a hacer copias de la proteína de la espiga del coronavirus, lo que desencadena la creación de anticuerpos sin la ayuda de un virus inofensivo separado.

