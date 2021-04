¿Recibiste la vacuna contra el COVID de Johnson & Johnson? Esto es lo que debes saber

AP

Las autoridades sanitarias federales instaron el martes a los centros de vacunación de todo el país a suspender el uso de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson después de que seis mujeres –una de ellas fallecida y otra que se encuentra en estado crítico– desarrollaran coágulos sanguíneos en las dos semanas posteriores a la vacunación.

Miembros de la Food and Drug Administration y los Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos han dicho que el padecimiento, denominado trombosis del seno venoso cerebral CVST, por su sigla en inglés), es “extremadamente raro” después de recibir la vacuna de Johnson & Johnson.

La pausa, que se espera que dure un par de días, se originó en un exceso de precaución, para dar tiempo a las autoridades para comprender qué es lo que causa ese grave tipo de coagulación y preparar los sistemas de atención sanitaria para reconocer y tratar adecuadamente a los pacientes si aparecen más casos.

Los sucesos son similares a los registrados en Europa tras la administración de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca, cuyo uso de emergencia no ha sido autorizado en Estados Unidos.

El anuncio del martes es una recomendación –no un mandato– dijeron las autoridades. Por lo tanto, los centros de vacunación pueden seguir vacunando a los adultos con la vacuna de Johnson & Johnson, pero las personas deben discutir los riesgos con sus proveedores de atención médica antes de recibir la inyección.

El anuncio no tendrá un impacto significativo en el plan de vacunación del país, según un comunicado de la Casa Blanca. La vacuna de Johnson & Johnson constituye menos del 5% de las inoculaciones registradas en Estados Unidos hasta la fecha.

¿Cuál es el riesgo de que te ocurra esto?

La trombosis del seno venoso cerebral o CVST suele producirse entre dos y catorce personas por cada millón de habitantes, dijo el martes por la mañana en conferencia de prensa el doctor Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, lo que significa que la afección es muy rara.

Sin embargo, lo que es “notable” es que los seis casos del padecimiento estuvieron acompañados de bajos recuentos de plaquetas en la sangre, lo que en conjunto “hacen un patrón” que es aún más raro, dijo Marks. Es tan raro que no existe una tasa anual de ocurrencia de la que tengan conocimiento los profesionales de la salud.

“Tenemos que dedicar tiempo a asegurarnos de que entendemos esta complicación y la abordamos adecuadamente”, dijo Marks.

El doctor Carlos del Río, decano ejecutivo asociado de la Facultad de Medicina de la Emory University, dijo el martes a la CNN que las personas que recibieron la vacuna Johnson & Johnson no deberían “asustarse”, porque tienen “muchas más posibilidades de ser atropelladas por un auto” que de desarrollar coágulos sanguíneos después de la inyección.

“Creo que la primera conclusión es que se trata de un acontecimiento muy raro. Estamos hablando de uno por millón. Y cuando se administran millones de dosis de vacunas, se ven sucesos como este que no se ven en los ensayos clínicos simplemente porque no hay millones de personas involucradas”, dijo Del Río al medio noticioso.

Aun así, afirmó, los CDC y la FDA hicieron lo correcto al pedir una pausa.

“La seguridad de las vacunas siempre ha sido una prioridad, y creo que esta es la medida correcta hasta que entendamos qué está pasando y cuál es el camino a seguir”, dijo.

¿Cuáles son los síntomas de la trombosis del seno venoso cerebral?

Los síntomas físicos asociados al CVST incluyen dolor de cabeza intenso, visión borrosa, desmayos, dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultad para respirar. Pueden variar en función del lugar donde se forme el coágulo.

La afección se produce cuando se forma un coágulo en el cerebro que impide el drenaje de la sangre, lo que hace que las células sanguíneas se rompan y se filtren en los tejidos cerebrales, según Johns Hopkins Medicine. Se trata básicamente de una forma rara de ictus que afecta a unas cinco personas de cada millón cada año.

Los seis casos registrados en Estados Unidos tras la vacunación de Johnson & Johnson se produjeron entre seis y trece días después de recibir la inyección.

Cuándo llamar al médico

Las personas que recibieron la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson hace más de un mes se enfrentan a riesgos “muy bajos” en este momento, dijo la doctora Anne Schuchat, subdirectora principal de los CDC, durante la conferencia de prensa.

Sin embargo, quienes se hayan vacunado en las dos últimas semanas deben estar atentos a síntomas como dolor de cabeza intenso, dolor de piernas, dolor abdominal o dificultad para respirar. Schuchat señaló que estos síntomas son diferentes de los síntomas parecidos a los de la influenza que se pueden sentir en los días posteriores a la vacunación contra el COVID-19.

Si estos síntomas están presentes después de la vacunación de Johnson & Johnson, las personas deben ponerse en contacto con sus proveedores de atención médica y buscar el tratamiento médico adecuado.