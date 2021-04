Las graduaciones presenciales vuelven a la mayoría de las universidades de la Florida

Muchas graduaciones presenciales resumen este año, pero con medidas contra el COVID-19 . skaestle@miamiherald.com

La temporada de graduaciones de los colegios y universidades de la Florida se ve diferente en 2021 que en 2020, cuando se cancelaron las ceremonias de graduación presenciales.

Muchos estudiantes que se gradúan en 2021 – y algunos graduados de 2020 que serán invitados a regresar en algunas escuelas – podrían llegar a celebrar en persona, y con invitados.

La temporada de graduación 2021 comenzó el sábado 17 de abril en la Florida State University en Tallahassee. En el sur de la Florida, el sábado 24 de abril, la Florida International University honra a sus estudiantes. La temporada se extiende hasta mayo.

Sí, la pandemia del COVID-19 que trastornó las ceremonias del año pasado permanece. Pero casi cinco millones de floridanos están completamente vacunados, ya que varias escuelas comenzaron a finalizar sus planes de ceremonias de graduación esta semana.

Así que las ceremonias de graduación en persona se están reanudando para muchas instituciones de educación superior, con algunas restricciones. La transmisión en vivo es una opción si no puedes conseguir una entrada.

Esto es lo que sabemos sobre las ceremonias de graduación en algunas de las escuelas del sur de la Florida y del estado.

Barry University

La ceremonia de graduación de 2017 de la Barry University fue en el James L. Knight Convention Center el sábado 6 de mayo de 2017. Roberto Koltun Miami Herald file

Dónde: Ceremonia de graduación presencial en el parque loanDepot (antes Marlins Park), 501 Marlins Way en Miami, para los graduados de mayo de 2021, diciembre de 2020 y mayo de 2020.

Cuándo: 10 a.m. el 10 de mayo.

Restricciones: Todos los graduados que se registraron para asistir a la ceremonia pueden invitar a hasta cuatro invitados para que asistan en persona. Todos los demás amigos y familiares pueden ver una transmisión en vivo. Todos los asistentes en persona tienen que cumplir con los protocolos de salud y seguridad de Barry y del estadio, que siguen los lineamientos sobre el COVID de los Centers for Disease Control and Prevention. Esto significa el uso de mascarillas y el distanciamiento social.

Orador principal: Por determinar.

Transmisión en directo: En Barry.edu/live. Actualizaciones en Barry.edu/commencement.

Comentarios: “En la Barry University, estamos encantados de reunirnos para celebrar los logros de nuestros graduados de la primavera de 2021, así como de nuestros estudiantes que obtuvieron su título en 2020”, comentó la directora de comunicaciones de Barry, Meredith Amor, en un correo electrónico al Miami Herald. “Los graduados pueden esperar oradores inspiradores, ver sus nombres en un tablero digital del estadio, leer mensajes de aliento de sus seres queridos en la pantalla del parque y oportunidades de fotos individuales”.

Broward College

Cuándo: Virtual solo para los graduados de la primavera de 2021 a la 1 p.m. del 8 de mayo. Los estudiantes pueden participar en una fiesta de graduación el 23 y 24 de abril para recoger sus diplomas y tomarse fotos.

Transmisión en directo: Puedes verla en https://www.broward.edu/graduation.

Orador principal: Germaine Smith-Baugh, presidenta y directora general de la Urban League of Broward County.

Florida International University

Estudiantes participan en una caravana de graduación en la Florida International University en 2020. Las graduaciones en persona se reanudan para los graduados de la primavera de 2021 el 24 de abril de 2021. Florida International University

Cuándo: Sábado 24 y domingo 25 de abril. Cada día se celebran tres ceremonias presenciales para varias facultades a las 9:30 a.m., 2 p.m. y 6:30 p.m. Se invita a participar a los graduados de primavera de la FIU –unos 6,000– y a los graduados de 2020, que celebraron sus graduaciones de forma virtual.

Dónde: Estadio Riccardo Silva en el campus principal de FIU, 11200 SW Eighth St. en West Miami-Dade.

Restricciones: Las ceremonias de graduación seguirán los lineamientos de seguridad del CDC COVID-19, incluyendo un estricto límite de capacidad de 1,000 graduados por ceremonia. Cada graduado tiene tres entradas para invitados. Se requiere cubrirse la cara y se seguirán los protocolos de distanciamiento social.

Orador principal: La vicegobernadora de Florida, Jeanette Núñez, ex alumna de la FIU, a las 6:30 p.m. del sábado 24 de abril.

Transmisión en directo: webcast.fiu.edu.

Florida Memorial University

Miami Gardens alberga a dos universidades: St. Thomas y Florida Memorial, donde los graduados de 2018 incluyeron a Vienisha Barr y Matthew Williamson en esta foto de archivo. Muchas graduaciones se reanudan en persona en 2021, pero con protocolos en torno al COVID-19. Shannon Kaestle skaestle@miamiherald.com

Cuándo: 8 de mayo a las 8 a.m.

Dónde: Al aire libre en el campus de Miami Gardens en el 12800 NW 42nd Ave. bajo el Pabellón de la Torre del Reloj.

Restricciones: Lineamientos de los CDC.

Orador principal: George Knowles, educador, director general de Music World Entertainment y padre de las estrellas de la música Beyoncé y Solange Knowles.

Transmisión en directo: https://commencement.fmuniv.edu. La información también está en el enlace.

Comentarios: “La FMU está encantada de celebrarlo con nuestros estudiantes que no tuvieron la ceremonia de graduación el año pasado, debido al COVID 19”, dijo la portavoz Opal Comfort.

Florida State University

Dónde: Donald L. Tucker Civic Center at 505 W. Pensacola St. en Tallahassee.

Cuándo: Las ceremonias de la primavera de 2021 comenzaron el sábado 17 de abril y se celebran, en el caso de varias facultades, a las 2 p.m. y 7 p.m del 18 de abril, y a las 9 a.m., 2 p.m. y 7 p.m. del sábado y domingo, 23 y 24 de abril, en las distintas escuelas.

Los graduados de la promoción 2020 serán invitados de nuevo a las ceremonias presenciales a las 9 a.m., 2 p.m. y 7 p.m., según la titulación, el 22 de mayo.

Restricciones: Los lineamientos de los CDC, incluyendo el mandato de la mascarilla y el distanciamiento social. Entradas limitadas a cuatro invitados por estudiante.

Transmisión en directo: learningforlife.fsu.edu/fsu-graduation y para obtener información visita pc.fsu.edu/students/commencement.

Miami Dade College

Graduados en la ceremonia de graduación de 2020 en el Campus Norte del Miami Dade College el 12 de diciembre de 2020. Liliana Mora Miami Dade College

Dónde: Tres ceremonias de graduación el mismo día en el parque loanDepot (antes Marlins Park), 501 Marlins Way en Miami.

Cuándo: 8:30 a.m. para los campus Norte, Médico y Oeste; 1:30 p.m. para los campus Kendall, Homestead y Padrón, y 6:30 p.m. para los campus Wolfson y Hialeah.

Restricciones: Solo pueden asistir los estudiantes que se graduaron durante el año académico 2020-2021, los administradores de la universidad y algunos profesores y administradores. Las familias y los amigos de los graduados pueden ver la transmisión en vivo. Además, habrá controles de temperatura para entrar al estadio, se harán preguntas sobre la exposición, mascarillas obligatorias, estaciones de desinfección de manos.

Oradores principales: El doctor Noubar Afeyan, director general de Flagship Pioneering y cofundador y presidente de Moderna, en la ceremonia de los campus Norte, Médico y Oeste. El alcalde de Miami, Francis Suárez, en la ceremonia de los campus de Kendall y Padrón. Monica Richardson, editora ejecutiva del Miami Herald, en la ceremonia de los campus Wolfson y Hialeah.

Transmisión en directo: www.mdc.edu/livestream y para más información visita www.mdc.edu.

Nova Southeastern University

Damaris Hall, entonces de 58 años, se graduó de su maestría en asuntos de seguridad nacional en el departamento de historia y ciencias políticas de la Nova Southeastern University. En esta foto de archivo de mayo de 2017 aparece con su hijo, James Hall, que entonces tenía 23 años y también estudiaba en la NSU. Emily Michot Miami Herald file

Dónde: Las ceremonias de graduación de NSU serán en el Hard Rock Stadium, 347 Don Shula Dr. en Miami Gardens.

Cuándo: Múltiples ceremonias del 16 al 19 de mayo, comenzando con los graduados de la facultad de derecho a las 9:30 a.m. el 16 de mayo. Los estudiantes de licenciatura a las 9:30 a.m. del 17 de mayo. Los estudiantes de posgrado en negocios a las 3 p.m. del 17 de mayo. Los estudiantes de posgrado de otras disciplinas, incluidas artes y ciencias, educación y justicia penal, a las 9:30 a.m. del 19 de mayo. La división de profesiones de la salud tiene varias graduaciones a las 9:30 a.m. y a las 3 p.m. el 18 de mayo y a las 3 p.m. el 19 de mayo. Información a través de la página de graduación de NSU en https://www.nova.edu/commencement/.

Restricciones: Se requerirán boletos para el evento presencial en el estadio. Límite de cuatro invitados por graduado y se sentarán juntos en su propio “pod” para el distanciamiento social. Lineamientos de los CDC, incluidas mascarillas. No hay concesiones de comida o bebida, pero habrá agua embotellada de cortesía. Habrá ponchos de cuerpo entero para los graduados en caso de que llueva. El acceso a las zonas públicas, como los baños, se gestionará para permitir el distanciamiento social.

Oradores principales: Por determinar.

Transmisión en directo: www.nova.edu/commencement.

Comentarios: “Me complace anunciar que seguiremos adelante con las ceremonias de graduación y me alegro de que podamos celebrarlo juntos en persona y en línea en todo el mundo”, dijo el doctor George Hanbury, presidente y director general de NSU. “Este último año ha sido difícil, y estoy deseando celebrar los logros de nuestros nuevos graduados de Shark. Aunque no podemos dar cabida a un número ilimitado de invitados como se pretendía originalmente, estoy encantado de que podamos celebrar los logros de nuestros estudiantes juntos, en presencia de familiares y amigos y en todo el mundo a través de livestream”-

St. Thomas University

Dónde: El Fernandez Family Center for Leadership and Wellness en el campus de Miami Gardens, 16401 NW 37th Ave.

Cuándo: Tres ceremonias el 14 de mayo para estudiantes de licenciatura, de posgrado y de doctorado, y de derecho.

Restricciones: Se seguirán todos los lineamientos de los CDC sobre el COVID-19. “Hemos dividido la ceremonia de graduación en tres ceremonias para gestionar mejor a los estudiantes que se gradúan y a sus familias”, dijo la portavoz Donna Schultz.

Orador principal: Por determinar.

Transmisión en directo: Sigue www.stu.edu/watchlive

University of Miami

El cantante y compositor Jimmy Buffett pronuncia un discurso de graduación en el BankUnited Center de la University of Miami el 8 de mayo de 2015. Buffett también recibió un título honorífico de música en la ceremonia, que fue uno de los últimos actos de Donna Shalala como presidente de la UM después de 14 años al frente. Al Diaz Miami Herald file

Dónde: Ceremonias presenciales en el Hard Rock Stadium, 347 Don Shula Dr. en Miami Gardens.

Cuándo: 10 a.m. el 12 de mayo para la ceremonia de la Facultad de Derecho; 3 p.m. el 12 de mayo para la Facultad de Medicina Leonard M. Miller; las ceremonias de graduación de varias facultades serán a las 10 a.m. el 13 de mayo (incluyendo artes y ciencias, ingeniería, ciencias marinas y atmosféricas, enfermería y salud) y a las 3 p.m. el 13 de mayo incluye las facultades de arquitectura, negocios, comunicaciones, educación y música; y los títulos de licenciatura se entregarán a las 8:30 a.m., 1 p.m. y 5:30 p.m. el 14 de mayo para varias facultades.

Restricciones: Limitado a graduados e invitados, se requiere boleto para ingresar, es obligatorio el distanciamiento social y las mascarillas.

Transmisión en directo: Comienza justo antes de las horas de inicio, las cuales puedes encontrar (junto con más información) en www.commencement.miami.edu.

Oradores principales: Por determinar.

University of Florida

Cuándo: Graduación de primavera 2021 presencial el fin de semana del 29 de abril al 3 de mayo.

Dónde: Stephen C. O’Connell Center en el campus de Gainesville.

Restricciones: Las ceremonias siguen los lineamientos de los CDC con protocolos de distanciamiento físico y mascarillas obligatorias para todos los asistentes.

Información: Visita https://commencement.ufl.edu/spring/event-schedule.