Jackson Health System eliminará requisito de cita previa y reducirá horario de vacunación

Personas mayores hacen fila fuera del Christine E. Lynn Rehabilitation Center del Jackson Health System, el miércoles 21 de enero para recibir la vacuna contra el COVID-19. El hospital ya no requerirá citas. mmarchante@miamiherald.com

El Jackson Health System pronto permitirá que las personas se presenten en sus tres centros de vacunación sin cita, dijeron las autoridades.

El hospital público de Miami-Dade anunció que el cambio entrará en vigor el martes 20 de abril. A partir del miércoles, los funcionarios del Jackson dijeron que no habrá citas después de las 2:45 p.m. y que la fila de ventanilla también se cerrará.

La vacunación está abierta a los floridanos mayores de 16 años, aunque los adolescentes de 16 y 17 años solo pueden recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech.

El anuncio se produce a medida que más lugares del sur de la Florida ya no requieren citas. La semana pasada, el Florida Department of Health en el condado de Broward anunció que ya no habría citas para los sitios administrados por el estado. El Hard Rock Stadium en Miami Gardens también abandonó las citas.

Hasta el lunes, más de cinco millones de floridanos han completado la serie de dos dosis de Pfizer-BioNTech y Moderna o la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson, según el informe de vacunación del lunes.

Mientras que las citas en Jackson ya no serán necesarias, aquellos que deseen tener una todavía pueden y tendrán prioridad.

Quienes tengan cita después de las 2:45 p.m. del miércoles, o del día siguiente, recibirán un correo electrónico o un mensaje de texto con instrucciones para cambiar la cita.

Los tres sitios de Jackson son:

▪ Christine E.. Lynn Rehabilitation Center, 1611 NW 12th Ave., Miami Lynn Rehabilitation Center

▪ North Dade Health Center, 16555 NW 25th Ave., Miami Gardens, Jackson

▪ Jackson South Medical Center, 9333 SW 152nd St., Kendall

Para más información, visita https://jacksonhealth.org/keeping-you-safe o llama al 305-585-1111.