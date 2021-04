Algunos detenidos del ICE en Florida son vacunados como parte de un caso judicial federal

Duan Dixon, detenido del ICE en Cldes, muestra el brazo donde lo vacunaron. Miami Herald

Algunos detenidos del ICE en el sur de la Florida han comenzado a recibir la vacuna COVID-19 como parte de un acuerdo en un caso federal en Miami.

La Policía de Inmigración y Aduanas administró vacuna de Moderna en el centro de More Haven a finales de la semana pasada, dijeron detenidos y abogados de inmigración al Miami Herald. Aún quedan por vacunar detenidos en los centros de detención de Krome, en Miami-Dade, y en Pompano Beach, en Broward, aunque no está claro cuándo se vacunará a esos detenidos.

La vacunación en Glades es la segunda ronda de inoculación reportada por el ICE en un centro de detención. La primera ronda fue en Nueva York, después que un juez federal criticó a la agencia por “no hacer nada para vacunar a los detenidos.

El acuerdo judicial , que fue sellado a petición de ICE, es parte de una demanda de derechos civiles en curso que presentada hace más de un año por los defensores nacionales de la inmigración. La demanda colectiva, presentada al comienzo de la pandemia en abril de 2020, inicialmente solicitó la liberación de miles de detenidos en las tres instalaciones del sur de Florida mientras el COVID se trasmitía desenfrenadamente. En la queja original de 111 páginas, los detenidos dicen que su encarcelamiento viola sus derechos al debido proceso al crear un riesgo indebido mayor de enfermedad grave o muerte.

Aunque la población de detenidos en los centros de detención se redujo significativamente para permitir el distanciamiento social y muchos fueron liberados como resultado de una orden judicial, cerca de 75% de los detenidos permanecieron en detención del ICE debido a cargos anteriores por otros delitos, según los registros judiciales. Un año más tarde, como parte de un acuerdo final, el ICE acordó vacunar a los detenidos en los tres centros.

A pesar de que el COVID-19 se extendió rápidamente dentro de los centros de detención de ICE, la agencia aún no ha establecido un programa nacional de vacunación y no puede decir cuántos detenidos han sido vacunados. A diferencia de la Oficina de Prisiones, el ICE dice que depende de los departamentos de salud estatales y locales para obtener las vacunas.

Los detalles sobre todo el acuerdo no se harán públicos hasta que ambas partes obtengan la aprobación judicial de una orden cautelar propuesta. Tanto el ICE como los defensores de la inmigración esperan llegar a un acuerdo dentro de la próxima semana. Si no, el caso irá a juicio el 27 de abril.

Según los registros judiciales, el ICE dice que la agencia tiene un plan de vacunación para las tres instalaciones. Funcionarios de ICE negaron varias solicitudes del Herald para recibir una copia del plan, pero en su lugar proporcionaron un comunicado por correo electrónico.

“En este momento, un número limitado de detenidos de ICE han comenzado a recibir la vacuna, basado en la disponibilidad y las prioridades para vacunar a las personas en el estado donde están detenidos”, dijo el portavoz del ICE en Miami, Néstor Yglesias.

Para Duan Dixon, un ciudadano jamaiquino detenido en Glades, recibir la vacuna COVID-19 fue “una oración contestada”.

“Cualquiera que sea su plan para nosotros los detenidos, me alegro de que me hayan vacunado. Tengo hijos que quiero vivir para ver”, dijo Dixon durante una entrevista por video con el Herald.\

Dixon, detenido por el ICE desde hace ocho meses a espera de ser deportado, dijo que “cada día adicional aquí es un riesgo de muerte y en este momento todo el mundo está luchando por sobrevivir, yo entre ellos”.

Pero no todos los detenidos lo ven así. Dixon y un puñado de otros detenidos en Glades dijeron que la mayoría de los detenidos rechazaron la vacuna.

“La mayoría de los reclusos, como yo, se niegan a ser vacunados”, dijo Edwin Zeron, un detenido que desde entonces ha sido liberado. “Al igual que los demás, temía por mi vida. ¿Crees que voy a confiar en el ICE, la misma gente que me encarceló, para inyectar lo que es probable que sea veneno en mi cuerpo? Diablos, no. No confío en ellos”.

La fuerte negativa a vacunarse ha hecho que algunos defensores de la inmigración se pregunten si el CE ha hecho lo suficiente para educar a los detenidos sobre la crisis de salud pública, incluida la alfabetización en vacunación. Otras preocupaciones incluyen que ICE se acerque a los propios detenidos, a diferencia de una entidad o agencia de salud pública.

“Si bien las recientes vacunas en Glades son un paso importante y positivo, seguimos monitoreando las acciones que el ICE está tomando para proporcionar información relevante sobre la vacuna a los que están bajo su custodia y qué medidas está tomando para alentar a la gente a vacunarse”, dijo Jessica Schnieder, directora del programa de detención de Americans for Immigrant Justice, uno de los seis bufetes nacionales de abogados de inmigración que representan a los detenidos de ICE en el caso.

Como parte de un acuerdo que aún está en marcha, el ICE acordó realizar presentaciones educativas a los detenidos en las tres instalaciones sobre los beneficios de la vacunación en términos de salud personal y pública.

Pero no fue así lo que que sucedió, dicen detenidos.

“Realmente no hubo presentaciones”, dijo Dixon. “Todo fue muy rápido. El ICE entró, dijo que teníamos la opción de vacunarnos o firmar un formulario de rechazo y no recibir la vacuna. Eso se hizo en inglés y español y luego se fueron. En total, todo probablemente demoró unos minutos.”

Los casos de detenidos con coronavirus continúan disparándose en los centros de detención de todo el país. Hasta el jueves por la noche, los datos del ICE muestran que el Centro de Glades ha tenido al menos 188 casos reportados. La cuenta de Krome está actualmente en 243 y el centro de Broward está en 253.

Aunque la vacunación ha comenzado en prisiones y cárceles en todo Estados Unidos, poco se sabe acerca de los programas de vacunación en el sistema de inmigración federal.

Los expertos que siguen el despliegue de vacunas en las cárceles y prisiones locales dicen que los esfuerzos específicos de vacunación en esos centros son esenciales, señalando que 90 de los 100 brotes de COVID-19 más grandes en todo el país han ocurrido en centros de detención. Las investigaciones del Congreso han revelado que las fallas generalizadas en la prestación de atención médica han llevado a muertes de detenidos por COVID en varias instalaciones, incluyendo Glades. Actualmente no hay ninguna organización que rastree los esfuerzos de vacunación en la detención de ICE.