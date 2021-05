DeSantis firma ley que prohíbe exigir pruebas de vacunación y cancela reglas locales por el virus

Rodeado por legisladores, el gobernador Ron DeSantis habla al final de una sesión legislativa el 30 de abril de 2021 en el el Capitolio de Tallahassee, Florida. AP

Al declarar superada la emergencia por el COVID-19 en la Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó el lunes una orden ejecutiva que invalida todas las órdenes de emergencia locales restantes contra el virus y firmó un proyecto de ley que prohíbe a las empresas, escuelas y entidades gubernamentales de todo el estado exigir prueba de vacunación.

“Creo que es lo que debemos hacer sobre la base de la evidencia”, dijo DeSantis en un restaurante de St. Petersburg, donde firmó el proyecto de ley con el presidente de la Cámara de Representantes estatal, Chris Sprowls, y el presidente del Senado, Wilton Simpson, a su lado.

“Hay gente que sigue diciendo que hay que estar muy atentos, eso hasta cierto punto significa que no creen en las vacunas, no creen en la información... Ya no estamos en una emergencia”.

La disposición que regula los llamados “pasaportes de vacunas” está integrada en un proyecto de ley destinado a actualizar los poderes de emergencia del estado ante una futura emergencia de salud pública. La nueva ley entra en vigor el 1 de julio, pero DeSantis también dijo el lunes que firmaría una orden ejecutiva que invalida todas las órdenes de emergencia locales restantes que aún están en vigor después del 1 de julio, y suspendería inmediatamente cualquier orden relacionada con COVID-19 ahora.

El texto y los detalles de la orden ejecutiva no estaban disponibles públicamente.

La medida dificulta a los gobiernos locales la respuesta a emergencias públicas al exigir que las futuras órdenes de emergencia se adapten y amplíen en incrementos de siete días durante un total de 42 días y le da al gobernador la autoridad de invalidar órdenes de emergencia. En este momento, esas órdenes se pueden prorrogar indefinidamente.

Según la nueva ley, las empresas, las escuelas y los gobiernos no pueden exigir pruebas de vacunación, en cuyo caso pueden ser multados con un máximo de $5,000 por incidente. Sin embargo, pueden instituir protocolos de detección si es “coherente con las directrices autorizadas o controles emitidos por el gobierno para proteger la salud pública”.

Los proveedores de atención médica con licencia son las únicas entidades exentas de la prueba de vacunación.

Las empresas privadas pueden seguir exigiendo el uso de mascarillas, pero los gobiernos no pueden exigirlo.

El lunes, Florida registró 3,075 nuevos casos de COVID-19 y 41 muertes. Hasta el domingo había 6.3 millones de personas totalmente vacunadas, alrededor del 30% de la población. La Florida ocupa el puesto 38 en el índice de vacunación en el país.

El gobernador defendió su decisión de suspender las órdenes locales de emergencia relacionadas con máscaras y el distanciamiento social.

“Si tenemos vacunas altamente efectivas, ¿cuál es la base de usar mascarilla ahora?”, preguntó.

Funcionarios de gobiernos locales criticaron inmediatamente la decisión del gobernador.

Reacción de los alcaldes

En Miami-Dade, la alcaldesa Daniella Levine Cava dijo que el levantamiento de las reglas locales sobre el COVID pasa por alto los peligros que persisten para la seguridad pública.

“Todavía estamos en una emergencia”, dijo Levine Cava después de una conferencia de prensa sobre deportes juveniles. “Tenemos menos de la mitad de la población vacunada. Hay nuevas variantes que nos amenazan”.

Por su parte, el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, dijo que espera que la orden suspenda la capacidad de la ciudad para cerrar negocios cuando los clientes o empleados no usen máscaras, del mismo modo que los populares lugares nocturnos de la playa como LIV y Mango’s Tropical Cafe han comenzado a dar la bienvenida a las multitudes.

El mandato municipal de las máscaras faculta a las autoridades de Cumplimiento de Código para cerrar un negocio durante 24 horas si se observa a los clientes o al personal no usar mascarillas en el negocio.

“El gobernador parece estar haciendo todo lo posible para convencer a la gente de que no use máscaras”, dijo Gelber el lunes.

En Broward todavía hay en vigor una orden detallada que requiere exige cubrirse el rosto en lugares públicos interiores y establece reglas de distanciamiento social en las empresas, y el alcalde de Broward, Steve Geller, dijo el lunes que estaba “extremadamente descontento” con la decisión del gobernador.

“Pero seguiremos las órdenes del gobernador porque es el gobernador”, dijo Geller al Miami Herald. “La orden del gobernador esencialmente afirma que la crisis del COVID ha terminado en el estado. Bajo ningún conjunto objetivo de criterios estamos a salvo todavía”.

Levine Cava ya levantó la mayoría de las reglas del COVID impuestas por su predecesor, Carlos Giménez, en 2020. A principios del mes pasado, consolidó las reglas de Giménez en una orden de emergencia que en lo fundamental exige máscaras en muchos espacios interiores y al aire libre si la gente está a menos de 10 pies uno de otro. Los restaurantes todavía enfrentan restricciones en la capacidad y los requisitos para mantener las mesas separadas.

Los informes de la oficina del secretario del condado muestran que la policía local y los ejecutores de código en Miami-Dade dejaron en gran medida de emitir multas por infracciones relacionadas con el el COVID después que DeSantis ordenó no cobrar multas a individuos el otoño pasado. El informe del fin de semana pasado mostró cero multas a individuos o empresas.

“Nos han atado las manos de muchas maneras”, dijo Levine Cava.

Al comparecer ante la Junta Editorial del Miami Herald después de la conferencia de prensa, Levine Cava dijo que el condado continuaría promoviendo la importancia de usar máscaras y dijo que esperaba que DeSantis enviara ayuda estatal para acelerar la vacunación si obliga al condado a dejar de imponer reglas de seguridad.

“No estamos al día con la tasa nacional”, dijo. “Realmente debemos tener un enfoque generalizado”.

Lo que significa localmente

En Miami Beach, otras medidas de emergencia que pueden verse afectadas por la orden del gobernador incluyen el cierre de Ocean Drive a los vehículos, una restricción en toda la ciudad a las ventas minoristas de alcohol pasadas las 10 p.m. y el cierre de Monument Island.

Gelber, que ha tenido problemas con DeSantis por su reducción de los poderes de emergencia locales, dijo que el uso de máscaras todavía es necesario porque todavía hay hospitalizaciones y muertes por COVID en Miami-Dade.

“Obviamente el virus sigue con nosotros. Y los gobiernos locales deberían ser capaces de exigir el uso de máscaras cuando sea apropiado”.

Funcionarios de Broward dijeron el mes pasado que no planeaban flexibilizar sus reglas hasta que al menos el 50% de los adultos en el condado hubieran recibido al menos una dosis al menos una vacuna, cifra que en este momento es 43%, un hito que el condado dice que logró el lunes para los residentes mayores de 16 años, y hasta que la tasa media de positividad de las pruebas a cinco días baje del 5% durante una semana y la tasa de nuevos casos diarios caiga por debajo de 15 por cada 100,000 personas.

La tasa de positividad del condado se ha mantenido ligeramente por encima del 5% con alrededor de 29 casos por día por cada 100,000 personas.

La nueva ley se implementa pocos días después que los CDC informaron a la industria de cruceros que puede acelerar el calendario para que los viajes se reanuden, pero solo si los barcos pueden mostrar que la mayoría de los pasajeros y la tripulación están vacunados.

“La legislación crea una presunción legal por defecto de que durante cualquier emergencia nuestros negocios deben estar libres de mandatos gubernamentales para cerrar, y nuestras escuelas deben permanecer abiertas para la instrucción en persona para nuestros hijos’”, dijo DeSantis, elogiando su decisión de abrir el estado a pesar de las advertencias de los funcionarios federales de salud.

Los críticos dijeron que la prohibición de exigir prueba de vacunación se redactó para atraer a los opositores a las vacunas y obstaculizaría los esfuerzos de la industria de cruceros y otros que han luchado para traer turistas de vuelta a la Florida.

DeSantis emitió el 2 de abril una orden ejecutiva que bloquea esas exigencias de pruebas, que dijo crearía “enormes” problemas de privacidad que podrían resultar en que las personas entreguen información médica a una “gran corporación”. La ley ahora hace que la orden ejecutiva sea permanente.

Cuestiones legales

Pero los opositores advirtieron que la disposición también abre la puerta a posibles desafíos legales porque se delega en el poder del gobernador que estar en la Legislatura.

Los opositores también advirtieron que el proyecto de ley podría conducir a desafíos de la Primera Enmienda porque despoja a las empresas privadas e instituciones educativas de su capacidad para controlar su derecho a asociarse con personas no vacunadas, que bajo la ley no son una clase protegida.

“No conozco a muchas personas que van a subirse a un crucero si no tienen la seguridad de saber que las otras personas en ese crucero también han sido vacunadas”, advirtió la representante Omari Hardy, demócrata de West Palm Beach, durante el debate en la Cámara de Representantes la semana pasada.

Entre otros aspectos del proyecto de ley, las agencias estatales estarían obligadas a desarrollar a finales de 2022 planes de emergencia de salud pública y la División de Manejo de Emergencias tendría que almacenar equipo de protección personal.

Mary Ellen Klas informó desde Tallahassee. Los redactores Douglas Hanks, Aaron Leibowitz y Martin Vassolo, del Miami Herald, contribuyeron desde el sur de Florida.