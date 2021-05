¿Es violación de privacidad médica si las empresas pidan un comprobante de la vacuna?

¿Pueden los comercios solicitar un comprobante de la vacuna? Algunos expertos afirman que los comercios pueden comprobar legalmente si te has vacunado contra el coronavirus sin violar la HIPAA. AP

Algunas empresas están dejando atrás los requisitos de mascarilla para los clientes vacunados contra el COVID-19, lo que plantea cuestiones sobre la privacidad médica.

Desde 1996, parte de la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) exige que se proteja la información de salud de algunos pacientes.

Pero muchos expertos legales dicen que las empresas no sanitarias no violan la HIPAA si piden un comprobante de la vacuna contra el COVID-19, según informan varios medios de comunicación. Esto es lo que hay que saber sobre la ley y lo que hay que esperar en las tiendas.

¿Qué dice la HIPAA?

Para empezar, la norma de privacidad de la HIPAA está diseñada para “garantizar que la información sanitaria de las personas esté debidamente protegida, permitiendo al mismo tiempo el flujo de información sanitaria necesario para proporcionar y promover una atención sanitaria de alta calidad y proteger la salud y el bienestar del público”, según indica el U.S. Department of Health and Human Services en su sitio web. La norma aplica a las personas que trabajan en campos relacionados con la medicina, incluidos los proveedores de seguros y médicos.

Kayte Spector-Bagdady, investigadora de ética médica de la University of Michigan, dijo que la HIPAA suele ser malinterpretada porque no protege la información de salud personal en todas las situaciones.

“La HIPAA solo rige para ciertos tipos de entidades: su médico, el hospital u otros en el ámbito de la atención sanitaria”, dijo Spector-Bagdady en el sitio web de la universidad en abril. “No aplica al ciudadano promedio ni a una empresa ajena a la sanidad. No da a nadie una protección personal para no tener que revelar nunca su información sanitaria”.

Aunque las tarjetas de vacunas normalmente serían información protegida, muchos negocios no operan bajo las leyes de la HIPAA, informó KHQ-TV. Eso significa que las tiendas, las escuelas y los proveedores de viajes pueden tener el derecho legal de preguntar si te has vacunado antes de ayudarte, según los expertos.

“Como el negocio promedio no es una entidad cubierta o un asociado comercial de una entidad cubierta en el sentido de la HIPAA, el estatuto no les prohíbe preguntar sobre el estado de vacunación”, dijo a TEGNA Glenn Cohen, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard.

El doctor Dean Sidelinger, funcionario de salud y epidemiólogo de la Public Health Division de Oregón, también se pronunció al decir que los habitantes de su estado estarían obligados a llevar mascarillas dentro de las tiendas a menos que compartan si han sido vacunados, informó el viernes The Oregonian.

“Eso no es una violación de la HIPAA o de la privacidad, ya que están revelando voluntariamente esa información”, dijo, según el periódico.

Pero no todos ven una situación tan clara. Carmen Roe, analista legal de KHOU, dijo que cree que serán los tribunales los que determinen si las empresas pueden pedir las tarjetas de vacunación antes de permitir que la gente se quite la mascarilla.

“Creo que se corre un riesgo muy serio de interferir con las leyes federales de privacidad que están en los libros, que están ahí y que nunca han sido probadas de la manera en que estas vacunas las están probando”, dijo Roe a la estación de televisión. “Una vez que tengamos un caso de prueba, creo que las cosas no van a ir bien para cualquier negocio que intente obligar a alguien a mostrar esa información antes de entrar”.

¿Qué están haciendo las empresas?

Recientemente, algunos grandes minoristas han anunciado que están relajando las restricciones relacionadas con el coronavirus para los compradores vacunados.

A partir del lunes, la creciente lista de lugares que ya no exigen cubrirse la cara a las personas que se han vacunado incluye a Costco, Target, Trader Joe’s y Walmart, informó McClatchy News. Otras empresas no han eliminado las normas sobre el uso de mascarillas, pero han dicho que están revisando las directrices de los Centers for Disease Control and Prevention.

Los anuncios se producen después de que los funcionarios federales de salud compartieran el jueves recomendaciones que decían que las personas que están totalmente vacunadas contra el coronavirus “pueden participar en actividades interiores y exteriores, grandes o pequeñas, sin usar una mascarilla o distanciamiento físico”. Los expertos dicen que se está completamente vacunado dos semanas después de haber recibido la dosis única o la segunda inyección de las vacunas Pfizer o Moderna.