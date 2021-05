Escuelas de Miami: Mascarillas opcionales para actividades al aire libre y distanciadas

Jenna Ramkhelawan, de 12 años, a la izquierda, muestra el pulgar hacia arriba, junto con Delores Fye, LPN de UM Health, después de recibir su primera dosis de la vacuna de Pfizer el martes 18 de mayo de 2021. emichot@miamiherald.com

Con efecto inmediato, las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade están haciendo que las mascarillas sean opcionales solo para las actividades al aire libre y socialmente distanciadas. Todos los demás protocolos de COVID-19 seguirán vigentes durante las dos últimas semanas de clases.

Con miras al otoño, el cuarto distrito escolar más grande de la nación quizá haga que las mascarillas sean opcionales para el año escolar 2021-22.

En la reunión del martes del grupo de trabajo ad hoc de expertos en medicina y salud pública, el superintendente Alberto Carvalho dijo que se siente “razonablemente cómodo y seguro de que podemos anunciar un enfoque de mascarilla voluntaria” para el próximo año escolar.

En cuanto a la escuela de verano dentro de seis semanas, dijo que le gustaría volver a convocar al grupo de trabajo y revisar los datos.

Los expertos coincidieron en que lo mejor era mantener los protocolos en torno al COVID-19 del distrito, como el uso obligatorio de mascarillas en el interior y los procedimientos de limpieza, hasta el final del curso escolar. El último día de clase es el 9 de junio.

También estuvieron de acuerdo con la sugerencia de Carvalho de hacer que las mascarillas sean opcionales para las actividades al aire libre y socialmente distanciadas.

La doctora Aileen Marty, médico y experta en enfermedades infecciosas de la Florida International University, dijo que las mascarillas no solo han ayudado a frenar la propagación del COVID-19, sino que también han reducido las alergias, la influenza y los resfriados. Dijo que la gente no debería sentirse presionada para quitarse las mascarillas.

Carvalho dijo que las mascarillas opcionales para el exterior son “una especie de paso permisivo, no un paso obligatorio” y que es una decisión de los padres que sus hijos lleven una mascarilla o no.

“Si creen que la necesitan, póngansela”, dijo.

Marta Pérez, miembro del Consejo Escolar, dijo que ha escuchado a profesores totalmente vacunados que les gustaría no usar mascarillas en el aula. Marty sugirió que un protector facial podría ser una alternativa como “mejor que nada” y ofrecería cierto equilibrio.

Pero otros expertos, como la doctora Lisa Gwynn, pediatra y directora médica de la Pediatric Mobile Clinic en la University of Miami, y Linda Brown, enfermera consultora, no estuvieron de acuerdo. Señalaron que los Centers for Disease Control and Prevention siguen pidiendo que las mascarillas sean obligatorias en las escuelas.

Los CDC anunciaron el pasado jueves que los estadounidenses totalmente vacunados ya no necesitan llevar mascarillas durante las actividades de interior y exterior, grandes o pequeñas.

Gwynn advirtió que los casos pediátricos de COVID-19 están aumentando.

El lunes, la Pediatric Mobile Clinic de la UM comenzó a vacunar a los niños de 12 años o más en Little Haiti, Doral, Homestead y otras comunidades desatendidas en todo el condado. Las escuelas de Miami-Dade también han comenzado a vacunar a los mayores de 12 años en determinadas escuelas.

La Food and Drug Administration anunció la semana pasada que los niños de entre 12 y 15 años pueden recibir la vacuna de dos dosis contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech después de que meses de investigación determinaran que la inyección es segura y eficaz para ese grupo de edad.