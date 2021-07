Actualización semanal de COVID en la Florida: Repuntan con 23,747 nuevos casos y 172 muertes

El Departamento de Salud de la Florida anunció el viernes 23,747 nuevos casos de COVID-19 y 172 muertes entre en habitantes del estado desde el 2 de julio.

El total de vecinos de esta semana es superior al de la semana pasada, cuando el estado informó de 15,684 casos. Los nuevos casos semanales han aumentado de forma constante desde el mes pasado, cuando se notificaron 10,095 casos del 11 al 17 de junio.

Aquí hay más cosas que saber:

▪ El estado ha registrado un total conocido de al menos 2,404,895 casos de coronavirus y 38,901 muertes desde que comenzó la pandemia.

▪ Los totales no representan los casos y las muertes de los no vecinos de la Florida –personas que contrajeron la enfermedad o murieron de ella mientras estaban en la Florida– porque el estado dejó de informar de esos datos a finales de mayo. En ese momento, había 744 muertes adicionales de no vecinos y 43,535 casos de no vecinos, acumulados.

▪ La tasa de positividad de siete días del estado aumentó del 5.2% al 7.8%, el estado se encuentra en una tasa de positividad del 16.9% desde que comenzó la pandemia. El promedio de casos de siete días en la Florida aumentó de unos 2,241 a 3,392.

▪ El departamento de salud ya no informa de las cifras diarias de casos, sólo de los recuentos acumulados semanales.

▪ Más de 9.6 millones de floridanos han completado la serie de dos dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna, o han completado la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson. Otros 1.5 millones han completado la primera dosis de la vacuna, con lo que el número total de floridanos que han sido vacunados total o parcialmente es de alrededor de 11 millones, o el 58 por ciento de los floridanos que tienen 12 años o más.

COVID-19 en la Florida

Aquí está un desglose de cuántos nuevos casos de COVID-19 fueron reportados esta semana pasada en el sur de la Florida y el condado de Manatee. The Miami Herald ya no puede incluir nuevas muertes porque el estado dejó de clasificar las muertes por condado en su informe.

▪ Condado de Miami-Dade; informó de 4,362 nuevos casos de vecinos en la semana que terminó el 8 de julio, según el departamento de salud.

The Miami Herald calcula que hubo 4,371 nuevos casos de vecinos basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado al menos 515,765 casos confirmados y 6,472 muertes.

En Miami-Dade, 1,848,942 personas, o alrededor del 73% de los vecinos elegibles, han recibido al menos una dosis de la vacuna, informó el estado.

▪ Condado de Broward; informó de 2,128 nuevos casos de vecinos en la semana que terminó el 8 de julio, según el departamento de salud.

The Miami Herald calcula que hubo 2,136 nuevos casos de vecinos basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado ahora al menos 252,436 casos confirmados y 3,079 muertes.

En Broward, 1,119,700 personas, o alrededor del 66% de los vecinos de 12 años o más, han recibido al menos una dosis de la vacuna, informó el estado.

▪ Condado de Palm Beach; informó de 1,378 nuevos casos de vecinos en la semana que terminó el 8 de julio, según el departamento de salud.

The Miami Herald calcula que hubo 1,383 nuevos casos de vecinos basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado ahora al menos 153,129 casos confirmados y 2,883 muertes.

En el condado de Palm Beach, 811,519 personas, o cerca del 62% de los vecinos de 12 años o más, han recibido al menos una dosis de la vacuna, informó el estado.

▪ Condado de Monroe; informó de 66 nuevos casos de vecinosen la semana que terminó el 8 de julio, según el departamento de salud.

The Miami Herald calcula que hubo 66 nuevos casos de vecinos basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado ahora al menos 7,327 casos confirmados y 52 muertes.

En los Cayos de la Florida, 46,485 personas, o cerca del 68% de los vecinos mayores de 12 años, han recibido al menos una dosis de la vacuna, informó el estado.

▪ Condado de Manatee; informó de 245 nuevos casos de vecinos en la semana que terminó el 8 de julio, según el departamento de salud.

The Miami Herald calcula que hubo 248 nuevos casos de vecinos basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado ahora al menos 40,836 casos confirmados y 689 muertes.

En Manatee, 202,735 personas, o cerca del 57% de los vecinos de 12 años o más, han recibido al menos una dosis de la vacuna, informó el estado.

Hospitalizaciones por COVID de la Florida

La Agencia para la Administración de la Atención de Salud de la Florida ya no informa del número de pacientes hospitalizados en el estado o por condado con un “diagnóstico primario de COVID”.

El Moving to a New Normal Dashboard del condado de Miami-Dade tampoco incluye ya información sobre hospitalizaciones en el condado.