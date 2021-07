COVID en Florida: 73,166 nuevos casos, 600% más que los registrados en junio

La oleada de casos de COVID-19 en la Florida aumentó significativamente el viernes cuando el Departamento de Salud de la Florida anunció 73,166 nuevos casos de COVID-19 entre los habitantes del estado desde el viernes pasado, casi el doble de las tasas ya elevadas del informe de la semana pasada y más de siete veces de donde estaban a mediados de junio.

El jueves, el director general de Salud Pública, Vivek Murthy, señaló que en la Florida “los casos están aumentando a un ritmo alarmante, las hospitalizaciones están incrementándose y las muertes están al alza”, dijo Murthy en una entrevista con McClatchy.

El pasado mes de julio fue el peor de la pandemia en la Florida, con recuentos de casos diarios que superaban habitualmente los 10,000. Hasta el jueves, la Florida registró 13,256 nuevos casos diarios de COVID, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el mayor recuento diario desde enero.

El promedio de casos de siete días en la Florida aumentó de 6,492 a 10,452 durante la semana pasada.

Miami-Dade, que representa alrededor del 10% de la población del estado, ha registrado alrededor del 15% de los nuevos casos del estado, según el informe del viernes.

El repunte de los casos está siendo impulsado por la virulenta variante Delta, el menor uso de mascarillas y del distanciamiento social, y los millones de personas en el estado que no se han vacunado. Hasta el viernes, el 67.1 por ciento de los floridanos mayores de 18 años han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, y el 57.9 por ciento de los mayores de 18 años del estado se han vacunado completamente, según The New York Times.

8 millones de personas en Florida no están vacunadas a pesar de ser elegibles

Alrededor de 8 millones de personas en la Florida que son elegibles para la vacuna no se han vacunado, según las estimaciones de Jason Salemi, un epidemiólogo y profesor de la Universidad del Sur de Florida en Tampa que ha estado dando seguimiento a la pandemia desde 2020.

El Estado también informó de 282 nuevas muertes, por encima de las 231 nuevas muertes del 16 de julio, la última vez que el estado publicó su informe semanal de COVID. El viernes pasado, el Estado reportó 45,449 nuevos casos de COVID-19 entre los habitantes en toda la Florida.

Los nuevos casos semanales han aumentado rápidamente desde el mes pasado, cuando los funcionarios de salud del Estado informaron de 10,095 casos del 11 al 17 de junio.

Las tasas de vacunación en la Florida son ‘bastante bajas’ en algunas zonas del estado

Murthy, en la entrevista con McClatchy del jueves, dijo que las zonas del estado con bajas tasas de vacunación estaban contribuyendo al aumento de los casos, las hospitalizaciones y las muertes.

“El reto que tenemos en la Florida, y en demasiados estados, es que todavía no tenemos tasas de vacunación lo suficientemente altas, y en algunos focos, tenemos realmente tasas de vacunación que son bastante bajas”, dijo. “Y la consecuencia de esto es que el COVID se está extendiendo muy rápidamente en esas poblaciones. Eso es lo que me preocupa”.

Los totales reportados por el Estado no representan los casos y las muertes de los no habitantes de la Florida –personas que contrajeron la enfermedad o murieron de ella mientras estaban en la Florida– porque el Estado dejó de reportar esas métricas a finales de mayo cuando suspendió sus informes diarios.

En ese momento, había 744 muertes de no habitantes y 43,535 casos de no habitantes, acumulados.

La tasa de positividad de siete días del estado aumentó del 11.5% al 15.1%; el estado tiene una tasa de positividad del 17.3% desde que comenzó la pandemia.

El Departamento de Salud ya no informa de las cifras diarias de casos, solo los recuentos acumulados semanales.

Más de 9.9 millones de floridanos han completado la serie de dos dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna, o han completado la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson. Otro millón y medio ha completado la primera dosis de la vacuna, lo que eleva el número total de floridanos que han sido vacunados total o parcialmente a alrededor de 11.4 millones, o el 59 por ciento de los floridanos que tienen 12 años o más.

COVID-19 en la Florida

Aquí está un desglose de cuántos nuevos casos de COVID-19 fueron reportados esta semana pasada en el sur de la Florida y el condado de Manatee. The Miami Herald ya no puede incluir nuevas muertes porque el estado dejó de clasificar las muertes por condado en su informe.

▪ El condado de Miami-Dade informó de 11,104 nuevos casos de habitantes en la semana que terminó el 22 de julio, según el Departamento de Salud.

The Miami Herald calcula que hubo 11,087 nuevos casos de habitantes basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado al menos 533,821 casos confirmados y 6,472 muertes.

En Miami-Dade, 1,926,953 personas, o alrededor del 76% de los habitantes elegibles, han recibido al menos una dosis de la vacuna, informó el Estado.

▪ El condado de Broward reportó 6,105 nuevos casos de habitantes en la semana que terminó el 22 de julio, según el Departamento de Salud.

The Miami Herald calcula que hubo 6,055 nuevos casos de habitantes basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado ahora al menos 262,319 casos confirmados y 3,079 muertes.

En Broward, 1,155,963 personas, o cerca del 68% de los habitantes de 12 años o más, han recibido al menos una dosis de la vacuna, informó el Estado.

▪ El condado de Palm Beach informó de 3,972 nuevos casos de habitantes hasta la semana que terminó el 22 de julio, según el Departamento de Salud.

The Miami Herald calcula que hubo 3,981 nuevos casos de habitantes basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado ya al menos 159,598 casos confirmados y 2,883 muertes.

En el condado de Palm Beach, 831,451 personas, o alrededor del 64% de los habitantes de 12 años o más, han recibido al menos una dosis de la vacuna, informó el Estado.

▪ El condado de Monroe reportó 123 nuevos casos de habitantes hasta la semana que terminó el 22 de julio, según el Departamento de Salud.

The Miami Herald calcula que hubo 115 nuevos casos de habitantes basados en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado ahora al menos 7,535 casos confirmados y 52 muertes.

En los Cayos de la Florida, 47,392 personas, o cerca del 69% de los habitantes de 12 años o más, han recibido al menos una dosis de la vacuna, informó el Estado.

▪ El condado de Manatee reportó 998 nuevos casos de habitantes hasta la semana que terminó el 22 de julio, según el Departamento de Salud.

The Miami Herald calcula que hubo 991 nuevos casos de habitantes basándose en los informes semanales publicados.

El condado ha registrado ahora al menos 42,482 casos confirmados y 689 muertes.

En Manatee, 206,729 personas, o alrededor del 58% de los habitantes de 12 años o más, han recibido al menos una dosis de la vacuna, informó el Estado.

Casos de variantes de COVID-19 en la Florida

Varias variantes de COVID-19 han proliferado desde el comienzo de la pandemia. Hay ocho variantes que se están rastreando actualmente en todo el mundo.

Cuatro de las variantes han sido clasificadas como variantes preocupantes por los CDC y la Organización Mundial de la Salud: Alfa, Beta, Gamma y Delta.

Todas las variantes preocupantes se han registrado en la Florida, siendo Miami-Dade el que tiene más casos de variantes, con 4,545 este año.

Los datos de variantes registrados por el Estado sirven de referencia para ver su proliferación. Una prueba de detección de COVID normal no identifica una variante.

Hay que hacer un análisis más exhaustivo y profundo y, como es costoso, solo se analiza una parte de las pruebas para detectar variantes.

Desde principios de este año hasta el 15 de julio, el Departamento de Salud de la Florida ha publicado los siguientes datos de variantes:

▪ Alfa: Ha habido 19,438 casos de COVID-19 vinculados a la variante Alfa este año en la Florida. El Estado también informó de 538 hospitalizaciones por la variante.

En los últimos 15 días se han notificado 3,361 casos más de la variante Alfa y 190 hospitalizaciones más.

▪ Beta: Se han registrado 103 casos de COVID-19 vinculados a la variante Beta. El Estado también informó de seis hospitalizaciones por la variante.

En los últimos 15 días, se notificaron 19 casos más de la variante Beta y dos hospitalizaciones más.

▪ Gamma: Se han registrado 2,502 casos de COVID-19 relacionados con la variante Gamma. El Estado también informó de 111 hospitalizaciones por la variante.

En los últimos 15 días se han notificado 957 casos más de la variante Gamma y 60 hospitalizaciones más.

▪ Delta: Se han registrado 877 casos de COVID-19 vinculados a la variante Delta. El Estado también reportó 29 hospitalizaciones por la variante.

El Departamento de Salud de la Florida no informó de los casos de la variante Delta en el reporte del viernes. El Estado tampoco incluyó desgloses de la variante por condado.

La reportera de The Miami Herald Ana Claudia Chacin contribuyó a este artículo.