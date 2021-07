DeSantis: El Estado podría retener fondos si distritos escolares fuerzan uso de mascarillas

Los distritos escolares de los Condados Broward y Gadsden anunciaron sus planes de volver a imponer el uso de mascarillas para controlar la propagación de la variante Delta del coronavirus, más contagiosa.

El gobernador Ron DeSantis quiere detenerlos, así como a cualquier otro que pudiera seguir su ejemplo.

De pie detrás de un atril con un cartel que decía “Free to Choose” (Libre para elegir), el gobernador anunció el viernes en Cape Coral su plan de emitir una orden ejecutiva que instruya a los departamentos de educación y salud a redactar reglas que protejan el derecho de los padres a decidir si sus hijos usarán mascarillas en las escuelas.

La orden se dio a conocer el viernes por la tarde, horas después de su discurso. Se produjo después de que los sistemas escolares de los Condados Broward y Gadsden decidieran recientemente exigir que los alumnos lleven mascarillas cuando empiecen las clases el próximo mes. La orden establece que la Junta Estatal de Educación puede retener los fondos de los distritos que no cumplan con las leyes o reglas relativas al uso forzoso de mascarillas por parte de los estudiantes.

“La pregunta es, ¿no debería ser esto algo que los padres puedan evaluar mejor?”, dijo DeSantis, sosteniendo que el uso de mascarillas no generó resultados de salud significativamente diferentes en las escuelas el año pasado que en las que no tenían reglas de cobertura facial.

La portavoz de las escuelas de Broward Katherine Koch dijo que el distrito no había visto la orden. Una vez que se emita formalmente, dijo, los funcionarios la revisarán y “considerarán qué ajustes pueden ser necesario hacer en nuestra política de cubrirse la cara”.

“Estamos extremadamente decepcionados de que el gobernador DeSantis elija no seguir las directrices de los CDC para una enfermedad que es tan transmisible como la varicela y más transmisible que la influenza o el resfriado común”, dijo Anna Fusco, presidenta del Sindicato de Maestros de Broward (BTU), en un comunicado. “Él promovió que la gente se vacunara. ¿Por qué está en contra de las mascarillas? BTU continuará abogando por el uso de mascarillas por parte del personal y los estudiantes mientras las cifras del COVID y las hospitalizaciones estén en aumento”.

Después de la reunión de la Junta Escolar de Broward del miércoles en la que se aprobó el mandato del uso de mascarillas, la presidenta de la junta Rosalind Osgood dijo a los periodistas que si DeSantis convocaba una sesión legislativa especial que resultara en una ley que prohibiera el mandato de las mascarillas en las escuelas públicas, Broward cumpliría.

“Una vez que el gobernador implemente esa ley, este distrito escolar será responsable de los miembros de la junta escolar y cumplirá la ley”, dijo Osgood. “Hablamos de eso como parte de nuestra discusión de hoy”.

Al alza los casos de COVID

El anuncio de DeSantis del viernes se produjo en un momento de aumento de las tasas de hospitalización asociadas a la variante Delta del coronavirus, y mientras expertos en salud pública advierten que la nueva cepa tiene más probabilidades de infectar a los niños que el virus original.

El gobernador no mencionó esas tendencias. Basó su dirección en la ley de la Florida recientemente aprobada que dice que el gobierno no infringirá los “derechos fundamentales” de los padres con respecto a la educación y la atención médica de sus hijos.

“Estamos en una situación en la que tenemos que asegurarnos de que los derechos de los padres están protegidos”, dijo DeSantis.

Ron Meyer, uno de los principales abogados de política educativa de Florida, cuestionó la autoridad del gobernador para dar ese paso.

El Estado ya no está bajo un estado de emergencia, dijo Meyer, lo que significa que las juntas locales tienen el poder constitucional de operar, controlar y supervisar las escuelas en sus distritos.

“No sé cómo el artículo IX de la Constitución pudiera ser más claro”, dijo, sugiriendo que el gobernador está creando una orden ‘de la nada’ para lograr sus objetivos políticos.

Meyer añadió además que la definición de libertad de elección del gobernador parecía situacional. El Estado prohíbe fumar en interiores, por ejemplo, dijo, debido a los efectos que el humo de segunda mano tiene en las personas que rodean al fumador, independientemente de tu deseo de fumar, señaló.

“¿En qué se diferencia esto?” preguntó Meyer, refiriéndose al uso de mascarillas para impedir que los gérmenes infecten a otros.

El superintendente de Miami-Dade, Alberto Carvalho, dijo a NBC 6 en una entrevista el viernes por la mañana que tampoco había leído aún la orden ejecutiva de DeSantis, pero que, independientemente de los detalles, desconfía de cualquier orden o ley que no tenga en cuenta las necesidades únicas de los distritos y comunidades individuales.

“Creo que los pronunciamientos generalizados a través de la orden ejecutiva o el estatuto estatal que básicamente no diferencian entre las condiciones que pueden variar significativamente desde el sur de la Florida, al centro de la Florida y al Panhandle, que no tienen en cuenta lo diferentes que pueden ser esas condiciones y los impactos que pueden tener, pueden no ser necesariamente en el mejor interés de nuestras comunidades”, dijo Carvalho.

Miami-Dade comienza las clases más tarde que la mayoría de los otros distritos, el 23 de agosto. Carvalho ha mantenido que la fecha de inicio más tardía pudiera proporcionar más tiempo para que el distrito tome una decisión más informada sobre las mascarillas y otras cuestiones. Él se reunirá con asesores médicos y de salud pública unas dos semanas antes de que comiencen las clases.

“Y, con independencia de cualquier orden ejecutiva o decisión que se tome en relación con estos asuntos, vamos a tener en cuenta nuestras preocupaciones, nuestras conclusiones y buscaremos las recomendaciones de esos expertos”, dijo Carvalho.

La sesión especial no parece probable

En los últimos días, DeSantis había insinuado que convocaría a una sesión especial de la Legislatura sobre el tema del mandato de la mascarilla en las escuelas.

El jueves, tuvo llamadas con el presidente de la Cámara Baja, Chris Sprowls, y el presidente del Senado, Wilton Simpson. Pero no está claro qué exactamente discutió DeSantis con los líderes legislativos.

Después del evento de prensa del viernes, Simpson y Sprowls emitieron declaraciones apoyando a DeSantis en su llamado a las nuevas reglas de emergencia. Sus oficinas no respondieron a las preguntas sobre si las reglas significaban que los legisladores no serían traídos de vuelta para una sesión especial.

“Si bien hay algunos funcionarios públicos que buscarán usar el poder del gobierno para obligar a la uniformidad y la adhesión a su curso de conducta preferido, ese enfoque no está en consonancia con los valores de la Florida”, dijo Sprowls en su declaración. “El gobernador DeSantis reconoce que los padres están en la mejor posición para tomar decisiones para sus hijos. Sus acciones de hoy demuestran su fe y confianza en nuestros compañeros floridanos, y él -y ellos- tienen todo mi apoyo”.

Reaccionan los líderes educativos en el estado

Andrew Spar, presidente de la Asociación de Educación de la Florida, dijo que el gobernador y la Legislatura deberían respetar el control local en este tema.

“El gobernador DeSantis sigue pensando que Tallahassee sabe mejor lo que todos los floridanos necesitan. Rechazamos ese tipo de pensamiento”, dijo Spar en un comunicado. “En cambio, le pedimos al gobernador DeSantis que permita que todos los ciudadanos de la Florida tengan una voz al empoderar a los líderes de elección de las ciudades, los condados y los distritos escolares para tomar decisiones de salud y seguridad a nivel local basadas en sus necesidades y circunstancias únicas”.

Pidió al gobernador que lidere otras áreas en las que se podría lograr el consenso, como asignar más enfermeras y consejeros a las escuelas, y garatizar que todos los campus tengan aire acondicionado.

La Asociación de Juntas Escolares de la Florida compartió esta perspectiva.

“Las comunidades deberían tener el espacio para poder tomar decisiones a nivel local basadas en sus prioridades locales en un momento dado”, dijo la directora ejecutiva Andrea Messina. “Nuestros distritos escolares son muy diversos. Tienen diversas necesidades, y tienen funcionarios constitucionales elegidos localmente para tomar decisiones para esa comunidad local”.

El redactor de Herald/Times Tallahassee Bureau Kirby Wilson, el redactor del Tampa Bay Times Jake Sheridan y el redactor de Flkeysnews.com David Goodhue contribuyeron a este artículo.