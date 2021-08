Estuvo hospitalizada por COVID en la Florida. De vuelta a casa, encontró a su esposo muerto, de COVID

Imagen de Ron y Lisa Steadman, una pareja del Condado Polk, Florida, que luchó contra el COVID-19. Ron murió a causa del virus en su casa, mientras su esposa estaba hospitalizada en Winter Haven, según fuentes periodísticas. WFLA NewsChannel8

Lisa Steadman pasó más de una semana en el Hospital Winter Haven enferma de COVID-19.

Se sentía muy mal.

“Pensé que iba a morir. No podía respirar. No podía dejar de vomitar. Es como si no tuviera huesos en el cuerpo”, dijo a Fox 13.

Pero luego la mujer de 58 años del Condado Polk, Florida, se enfrentó a la peor experiencia cuando finalmente pudo regresar a su casa.

Allí encontró a su marido Ron muerto en su dormitorio.

Ron Steadman, de 55 años, había dado positivo en la prueba de detección del nuevo coronavirus antes que su esposa obtuviera su propio resultado. Lo trataron en una clínica y lo enviaron a casa con medicamentos porque “no estaba en peligro ni nada por el estilo. Era como si tuviera un mal resfriado”, dijo Steadman a WFLA NewsChannel 8.

Cuando Steadman volvió a casa después de ocho días en el hospital, el 18 de agosto, encontró a su esposo muerto. Según WFLA, los perros de la pareja estaban casi sin comida ni agua. El médico de Ron dijo a su esposa que había muerto por complicaciones relacionadas con el COVID, informó Fox 13.

“No puedo quitarme esa imagen de la cabeza. Ojalá nunca lo hubiera encontrado así”, dijo ella a WFLA.

Ninguno de los Steadman estaba vacunado.

“Ambos pensamos que la vacuna no se había probado lo suficiente. Ahora, después de estar en el hospital y de hablar con mi médico, cuando pueda vacunarme... lo haré en septiembre”, dijo Steadman a WFLA.