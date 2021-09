Joven de 20 años creía estar muy sano para la vacuna del COVID. No oír a su mamá le costó la vida

Un estudiante universitario de 20 años del este de North Carolina falleció por problemas relacionados con el COVID-19 tras decidir que estaba demasiado sano para necesitar la vacuna.

Tyler Gilreath, que vivía en Cary, contrajo el virus apenas unos días después de trasladarse a la costa para asistir a clases en la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington, dijo su madre, Tamra Demello, en una entrevista telefónica el martes con The News Observer.

Gilreath no estaba vacunado, dijo Demello, y se había resistido a vacunarse, diciendo a menudo a su madre que era joven, sano y no tenía ninguna enfermedad preexistente y que, por tanto, no necesitaba la protección de la vacuna.

“Cuando tienen 20 años, no puedes obligarles a hacer lo que ya no quieren hacer”, dijo Demello. “Puedes engatusar, puedes amenazar. No puedo tomarlo físicamente y meterlo en el coche.

“En algún momento, cuando las madres presionan demasiado, es casi como si pusieran la pared de ladrillos y quisieran devolver el empujón sin ninguna buena razón, excepto que estás intentando que hagan algo”, dijo. “No creen que sea tan importante”.

Demello instó a los padres de los jóvenes que aún no se han vacunado a que lo hagan inmediatamente.

“Esperamos que si podemos convencer a estos jóvenes que se creen invencibles, ya sabes, de que este chico activo, sano y que nunca estuvo realmente enfermo; si esto puede pasarle a él por esas complicaciones, también puede pasarles a ellos”, dijo Demello.

“No es solo la vida de un joven, es su familia y todos los que le rodean”, dijo Demello entre lágrimas. “Todos se preocupan por él, no puedo decir cuántas muestras de cariño hemos tenido de personas que estaban rezando por él y se preocupan por él”.

Y añadió: “Le dije a su madrastra que se supone que debemos estar planeando graduaciones y bodas, no funerales”.

Tras meses en los que Demello intentó convencer a su hijo de que se pusiera la vacuna, este accedió, justo a tiempo para el 60º cumpleaños de su madre, el 30 de agosto. Ocupado en recoger sus pertenencias para ir a la universidad y en pasar los últimos días del verano con sus amigos y su novia, Gilreath le dijo a su madre que se vacunaría cuando llegara al campus.

Pero nunca tuvo la oportunidad. A los pocos días de que Demello lo llevara a Wilmington a mediados de agosto, estuvo expuesto al virus y dio positivo alrededor del 20 de agosto, dijo.

Efectos continuos del COVID

Durante las tres semanas siguientes, Gilreath estuvo “extremadamente enfermo”, dijo su madre, con 38 grados de fiebre y náuseas y otros síntomas. Alrededor del 7 de septiembre, la fiebre y otros síntomas importantes habían disminuido en su mayor parte, y las pruebas habían sido negativas.

“Pensamos que lo había superado, más o menos”, dijo Demello. Los dolores de cabeza y su letargo parecían ser “efectos residuales del COVID”, dijo.

Sin embargo, cuando fue a la consulta del médico, Gilreath descubrió que tenía una infección en los senos nasales. Pasaron unos días antes de que pudiera obtener una receta de antibióticos orales y empezar a tomar el medicamento. Para entonces, la infección se había combinado con una infección por estafilococos y había empezado a avanzar hacia su cerebro, dijo Demello.

Durante el fin de semana del 18 de septiembre, Gilreath empezó a actuar de forma “errática”. Su madre no había podido contactar con él durante unos días, pero no era inusual que no devolviera las llamadas “especialmente cuando le he estado llamando todos los días”.

La noche del 20 de septiembre, Gilreath sintió una importante debilidad en el lado derecho de su cuerpo, casi como si hubiera perdido el control del mismo, dijo Demello. Sus compañeros de habitación lo llevaron a urgencias alrededor de las 10 p.m., y a la 1:30 a.m., los cirujanos estaban realizando una craneotomía, creando una abertura en su cráneo para utilizar un catéter para drenar el exceso de líquido.

El estado varía

Demello condujo hasta Wilmington y el padre de Gilreath lo hizo desde Ohio. Los médicos les dijeron que la sinusitis había llegado al cerebro de su hijo y se había roto.

A lo largo de la semana, el estado de Gilreath empeoró. Pero hubo un día en que pareció mejorar.

“Abría los ojos un segundo, y la mayoría de las veces no daba seguimiento, pero una vez me miró directamente y nos apretó las manos”, dijo Demello. “Así que sé que sabe que estábamos allí”.

Sin embargo, la inflamación de su cerebro siguió empeorando. Tras una craneotomía más y la extracción de más líquido mediante catéteres, alrededor de las 3 a.m. del 25 de septiembre, los médicos informaron a sus padres que Gilreath probablemente no sobreviviría.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) afirman que “todos los mayores de 12 años deberían vacunarse contra el COVID-19 lo antes posible”. La vacuna ha demostrado su eficacia para proteger a la mayoría de las personas contra “enfermedades graves y la muerte”, dicen los CDC.

La UNC de Wilmington confirmó el martes a The News Observer que Gilreath estaba matriculado en el semestre de otoño y era estudiante de segundo año de ciencias computacionales. Se trasladó a la universidad desde Virginia Tech, dijeron las autoridades.

“Estuvo en el Cuerpo de Cadetes de Virginia Tech en su primer año, antes de que el COVID suspendiera las clases. Decidió volver a North Carolina y se trasladó a UNCW”, dijo Demello a WECT.

Su hijo firmó un acuerdo de donación de órganos cuando obtuvo la licencia de conducir, y los médicos esperaban que “hasta 80 personas” recibieran ayuda gracias a las donaciones de piel, ligamentos y órganos, escribió Demello en un post de Facebook del 26 de septiembre.

“Él vivirá en mi corazón y a través de esos receptores. Sé que está con Dios, pero el hueco que deja en mi vida nunca desaparecerá. Te quiero, hijo. Descansa en paz”, escribió.

La UNC Wilmington ha adoptado una serie de protocolos durante la pandemia, entre los que se incluye la exigencia de mascarillas mientras los estudiantes estén en interiores. Las pruebas positivas de COVID-19 en el campus han tendido a reducirse y la universidad lo atribuye a una “tendencia al alza en la vacunación de los estudiantes”.

Hasta el 28 de septiembre, North Carolina ha tenido casi 1.4 millones de casos de COVID-19 y más de 16,000 muertes desde que la pandemia comenzó en marzo de 2020, dice el Estado.