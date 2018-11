Sorpresa en el Distrito 26: la demócrata Mucarsel-Powell derrota a Carlos Curbelo

El codiciado Distrito 26 fue protagonista el martes de otra reñida contienda, que esta vez dejó un sorpresivo resultado al dar como ganadora a la demócrata Debbie Mucarsel-Powell, quien superó al republicano Carlos Curbelo en una de las elecciones al Congreso federal más seguidas de todo el país.





Mucarsel-Powell le arrebató a Curbelo el escaño por el Distrito 26 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que dio un importante triunfo al Partido Demócrata en la Florida.

En una muy apretada contienda, la demócrata se quedó con el 50.7 por ciento de los votos (115,307), frente al 49.3 por ciento (111,902) de Curbelo, cuando estaba escrutado el 90 por ciento de los recintos electorales. Solo 3,400 votos distanciaron a Curbelo de la reelección.

“Ha sido una campaña muy larga, pero lo logramos juntos. Vamos a celebrar esta noche, pero muy pronto tengo que empezar a trabajar”, dijo Mucarsel-Powell en su discurso de victoria. “Y para todos los votantes del distrito 26: no importa por quién votaron, espero representarlos a cada uno de ustedes”, agregó.

Curbelo, por su parte, felicitó a su rival, no sin asegurar que fue una campaña “muy difícil” en la que se enfrentó a una campaña de “millones de dólares” de ataques negativos en su contra.

“Este país y nuestra política están en muy mal estado. Los estadounidenses que están en desacuerdo ven a los otros como enemigos”, dijo el político cubanoamericano. “Hago un llamado a mi oponente, a todos en esta comunidad y al país: no importa quién gana, si no nos curamos como país y no empezamos a respetarnos unos a otros”, aseguró.

Mucarsel-Powell, una inmigrante ecuatoriana que llegó a Estados Unidos a los 14 años, prometió en campaña que de resultar ganadora centraría sus esfuerzos en Washington para poner sobre la mesa temas como el control de armas, mejoras al sistema de salud, una reforma migratoria y conceder el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los migrantes venezolanos.

Por su parte, Curbelo se despide del escaño que ocupó durante dos periodos (2014-2016 y 2016-2018) y después de una campaña en la que su rival gastó más de $1 millón en anuncios políticos de radio y televisión.

El republicano Carlos Curbelo se despide del escaño del distrito 26 que ocupó durante dos periodos. Roberto Koltun el Nuevo Herald

El competitivo Distrito 26 se extiende desde Westchester hasta Cayo Hueso y es una jurisdicción de amplia mayoría hispana con tendencia demócrata. En el 2016 Donald Trump perdió en este distrito por más de 14 puntos porcentuales frente a Hillary Clinton y en el 2012 los votantes respaldaron la reelección de Barack Obama.

La cerrada batalla entre Curbelo y Mucarsel-Powell no estuvo libre de polémica, a pesar de que no coincidieron en ninguno de los debates organizados por las cadenas de televisión hispanas del sur de la Florida.

En las últimas semanas de campaña, Mucarsel-Powell intensificó sus ataques contra Curbelo cuestionando el apoyo que le ha dado el republicano a la derogación de Ley de Servicios Médicos Asequibles, conocida como ACA (Obamacare), en un distrito donde más de 90,000 personas están inscritas en el programa de servicios médicos asequibles.

Curbelo, un antiguo miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade que ha dado la batalla en Washington para mitigar los efectos del cambio climático, acusó en campaña a su contrincante de representar a la extrema izquierda de Estados Unidos.

El Comité Nacional Congresual Republicano invirtió más de $1 millón en un anuncio político contra Mucarsel-Powell titulado Personajes Sospechosos, en el que la vincularon con un oligarca ucraniano acusado de ordenar asesinatos por contrato y que tenía una participación en una compañía para la que trabajaba su esposo Robert Powell.

“La extrema izquierda ha gastado millones durante los últimos cinco años atacándome, y eso no ha funcionado porque mi comunidad me conoce. Nosotros también tenemos una campaña agresiva”, dijo Curbelo después de que el polémico anuncio saliera al aire.

Siga a Catalina Ruiz Parra en Twitter: @catalinaruiz.