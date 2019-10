A la hora de votar en Hialeah, Cuba todavía importa mucho

La mayoría de los candidatos a las elecciones del próximo 5 de noviembre nacieron en Cuba o son hijos de cubanos que se establecieron en Hialeah tras huir del régimen de Castro. Con frecuencia, los temas que más les importan tienen que ver con Cuba. pportal@miamiherald.com

En Hialeah, donde casi dos terceras partes de los habitantes nacieron en Cuba, el país del que huyeron sigue siendo un factor clave en las elecciones municipales.

La mayoría de los candidatos en las elecciones del próximo mes nacieron en Cuba o son hijos de cubanos que se establecieron en Hialeah tras huir del régimen de Castro. Con frecuencia, los temas que más les importan tienen que ver con Cuba, desde lazos sospechosos de un candidato con funcionarios cubanos hasta si la ciudad debe pagar a músicos que vienen de la isla para actuar en un festival en la ciudad.

Y aunque los cargos municipales son oficialmente apartidistas, los cubren con votos de personas cuya visión política está centrada en la isla: en un condado donde el mayor número de electores es demócrata, el mayor grupo electoral de Hialeah es republicano, y la mayoría de los candidatos también.

Algunos de los candidatos compartieron fotos de sí mismos en mítines con el presidente Donald Trump o colocan el logo de campaña del presidente en su material de campaña. Otros colocan las políticas conservadoras del partido al frente de las campañas locales.

Trece personas están postuladas a cuatro escaños en el Concejo de Hialeah. Solamente un titular, Lourdes Lozano, del Grupo 1, está postulada a la reelección. Los concejales José F. Caragol (Grupo 2), Vivian Casals-Muñoz (Grupo 3) e Isis García-Martínez (Grupo 4) ya cumplen su tercer período consecutivo y no pueden postularse de nuevo.

La elección será el 5 de noviembre. Habrá una segunda vuelta el 19 de noviembre si en cualquier carrera nadie consigue más de 50% de los votos. Los electores inscritos pueden escoger a una persona de cada grupo en sus boletas.

Aunque el alcalde, Carlos Hernández, nacido en Cuba, no está en la boleta —todavía le quedan dos años, después de lo cual no podrá postularse otra vez— apoya a varios candidatos: Lozano; el ex concejal Luis González; Jackie García-Roves, y Oscar de la Rosa, hijastro del comisionado condal Esteban Bovo.

Sobre la base de los informes de recaudación de fondos, los candidatos respaldados por Hernández van a la delantera. Con una excepción, han recibido significativamente más contribuciones (sin contar su propio dinero) que los demás candidatos. La mayor parte del dinero recaudado viene de compañías de bienes raíces, urbanizadores y abogados, aunque hay donaciones notables del César Mestre, ex concejal de Miami Lakes, y del alcalde de Sunny Isles Beach, George “Bud” Scholl.

Pero la ciudad ha sido objeto de escrutinio varias veces debido a medidas controversiales de sus líderes, específicamente los últimos tres alcaldes. Aunque solamente uno —Raúl Martínez— ha sido declarado culpable de algún cargo, los tres han sido investigados. Martínez fue declarado culpable de asociación para delinquir y extorsión por la venta de votos e influencia en materia de zonificación por aproximadamente $1 millón en efectivo o propiedades de manos de urbanizadores, pero fue exonerado en una apelación y posteriormente los cargos fueron desestimados. El ex alcalde Julio Robaina y su esposa fueron declarados inocentes de cargos de evasión fiscal en 2014.

Hernández ha sido investigado en respuesta a acusaciones de que él y operativos políticos estaban extorsionando a negocios locales, aunque no se presentaron cargos en el caso. La Comisión de Ética y Confianza Pública de Miami-Dade le impuso una multa de $4,000 por mentir públicamente sobre sus negocios con un joyero convicto. El presidente del sindicato de bomberos de Hialeah, Eric Johnson, presentó una demanda en que alegó que fue sometido a represalias por reportar actos de conducta indebida y actividades ilícitas en el gobierno municipal, y acusó directamente a Hernández de una conducta que calificó de vergonzosa “y más allá de cualquier límite de decencia”. Esa demanda sigue pendiente.

Hialeah es una de las ciudades más pobladas de Miami-Dade (más de 230,000 habitantes) y una de las más antiguas (se estableció en 1925). Más de 96 por ciento de sus habitantes son de origen hispano y más de 94% habla en casa un idioma que no es el inglés.

Sus habitantes son en su mayoría de clase trabajadora, con un ingreso familiar promedio de $31,012, en comparación con $49,930 en todo el condado. Aproximadamente 26% de los habitantes vive en la pobreza, en comparación con 16% en todo Miami-Dade.

Pero la población de Hialeah está cambiando. Los cubanos que llegaron a Estados Unidos alrededor del triunfo de la revolución en 1959 o poco después se muestran más inclinados a apoyar políticas aislacionistas hacia Cuba, según una encuesta de la Universidad Internacional de la Florida sobre asuntos cubanos de 2018. Aunque la cantidad de esos cubanos está disminuyendo, su influencia todavía es fuerte.

Los cubanos que han llegado más recientemente son más pobres, de mayor diversidad racial y se muestran más inclinados a apoyar políticas de acercamiento con la isla, al igual que ocurre entre las generaciones más recientes de cubanoamericanos, concluyó el estudio.

Hialeah está en este momento en una guerra con su vecino Miami Lakes por dos pasos superiores sobre la I-75 que conectan ambas ciudades pero que no están abiertos al tráfico. Aunque la ciudad se ha recuperado en lo fundamental de una baja en los ingresos hace un decenio, entre los vecinos existe la sensación de una división económica entre la zona más antigua de la ciudad, al este, y la nueva y con más recursos, en el oeste. Entre los asuntos municipales que los candidatos tocan más: mejorar los parques y tener más programas para niños en esas instalaciones, contratar más policías y bomberos, solucionar los problemas con los permisos y reducir la cantidad de urbanizaciones que se ha aprobado.

Este es un resumen de los candidatos:

GRUPO 1

Lourdes Lozano, que tiene 77 años, según su inscripción de electora, o 75, según la página digital del Ayuntamiento, es concejal desde 2011 y ha recibido apoyo del alcalde.

Lourdes Lozano Pedro Portal EL Nuevo Herald

Según la página digital del gobierno municipal, dijo que es agente de bienes raíces desde hace más de 17 años, pero el Miami Herald identificó que su licencia expiraba en 2003 y no se había renovado. En su biografía expresó que lleva 18 trabajando en el Departamento de Niños y Familias. Lozano no respondió a varias solicitudes de declaración y le colgó el teléfono varias veces a un reportero del Miami Herald.

Al preguntársele por detalles de su plataforma, se limitó a decir: “He servido con amor y pasión para tratar de hacer lo mejor por mi ciudad”. Sin embargo, Lozano estuvo ausente en cinco reuniones del Concejo desde septiembre, entre ellas dos en que los concejales aprobaron el presupuesto, según las minutas; Lozano se negó a dar explicaciones sobre sus ausencias. Lozano declaró a Univisión que tiene problemas de salud y que estuvo a punto de fallecer.

Lozano había recaudado $45,395 hasta agosto. La mayor parte del dinero provino de abogados, urbanizadores y compañías de bienes raíces.

Mónica Pérez, de 37 años y maestra de escuela primaria, ha dicho que no tiene experiencia política y se postula como una voz independiente para los habitantes de la ciudad.

Mónica Pérez Jose A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Pérez dijo que si la eligen desea que más policías patrullen las calles y se contraten más bomberos, especialmente donde hay nuevas construcciones cerca de la I-75. También desea crear más programas municipales para niños con necesidades especiales y que se evite el exceso de urbanización.

Pérez dijo que ha hablado con vecinos que se han quejado sobre calidad del agua, algo que desea solucionar. También quiere crear distritos para que los vecinos tengan un representante de sus áreas.

“No es lo que resulta importante para mí, es lo que es importante para los vecinos con quienes he hablado”, afirmó

Pérez ha recaudado unos $5,405 hasta agosto, en su mayoría de dueños de comercios minoristas.

GRUPO 2

Salvador Blanco, de 66 años, es productor adjunto de noticias en Radio y Televisión Martí, pero dijo que era más conocido por el programa de la televisión cubana Para Bailar, que se transmitió en la isla a finales de los años 70. Blanco dijo que en Cuba estuvo preso tres años, y cuando salió en libertad viajó a Francia. En 1990, se mudó a Estados Unidos.

Blanco dijo que quería enfocarse en varias cosas, como que su despacho fuera un recurso y un intermediario para aquellas personas que necesiten ayuda para hablar con sus compañías de seguro médico, un problema que por lo general está fuera del alcance del gobierno de la ciudad. Agregó que también quiere ayudar a acabar con el abuso y el acoso escolar.

“Mi promesa es tratar de servir, no robar”, dijo.

Blanco había recaudado solamente $1,000 para su campaña hasta agosto, todo de sus propios fondos.

Fernando Godo, de 54 años, es el editor jefe de One Percent World Media, una revista conservadora y un canal de YouTube. Algunos de los puntos de su plataforma son eliminar los impuestos a la propiedad para los dueños de casas que sean mayores de 65 años, revisar los salarios y el sistema de pensiones municipales, y reducir el límite de términos para alcaldes y concejales a dos y cuatro años, respectivamente.

Godo dijo también que quería luchar contra el adoctrinamiento socialista en las escuelas, algo que en la actualidad no está bajo la jurisdicción de los concejales municipales.

“No quiero que me vean como un político”, dijo.

Godo había recaudado $1,250 hasta agosto, de sus propios fondos.

Luis González, de 49 años, trabajó en el Ayuntamiento desde 2005 hasta 2017. Después de un descanso de dos años, ahora González puede de nuevo aspirar a un cargo. A González lo respalda el alcalde. No respondió las varias peticiones para conocer qué tenía que decir de sus planes.

Luis González PATRICK FARRELL MIAMI HERALD STAFF

En septiembre, González acusó a Jesús Tundidor, uno de sus rivales, de financiar su campaña con dinero obtenido de tráfico humano y de prostitución. También acusó a otra oponente, Angélica Pacheco, de tener vínculos con el castrismo y con las ideas políticas que proclamó Fidel Castro, algo que Pacheco ha negado.

González había recaudado $79,750 hasta agosto, en su mayoría proveniente de abogados, urbanizadores y el sector de bienes raíces.

Angélica Pacheco, de 33 años, es enfermera certificada y empresaria. Nació en Hialeah de padres cubanos. Pacheco es dueña de Florida Life Recovery and Rehabilitation, un centro de tratamiento para abuso de drogas y es también propietaria de una franquicia de las tiendas Farm Store.

Angélica Pacheco

Pacheco ha dijo que si la eligen quiere contratar más policías, hacer que los empresarios patrocinen deportes gratis para niños de familias de bajos recursos y cabildear a favor de más programas para prevenir el consumo de drogas. “Me parece que la calidad de vida está decayendo y yo tengo ideas excelentes”, dijo.

Pacheco fue condenada a seis meses de libertad provisional y tuvo que pasar un curso de 13 semanas para controlar la ira por varias acusaciones de agresiones en 2004. Pacheco dijo que ella y su madre estaban pasando en aquel entonces por relaciones abusivas con sus respectivas parejas. Pacheco dijo que en una ocasión fue a visitar a su madre, pero la pareja de la madre no la dejó entrar, y ella quedó muy afectada.

“Fue una experiencia que me hizo crecer mucho y en la que aprendí que hay mucho sufrimiento, mucha incertidumbre”, dijo. “He vivido con miedo de enfrentar un día más porque la vida era muy dura”, dijo.

Pacheco había recaudado $51,557 hasta agosto, en lo fundamental un préstamo de $51,000 que se hizo a sí misma. La mayoría de sus donantes son personas retiradas.

Jesús Tundidor, de 29 años, es ex vicedirector de la Junta de Planificación y Zonificación de Hialeah. Nació y creció en Hialeah. Fue también asistente del ex senador estatal René García.

Jesús Tundidor MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Tundidor dijo que hay una gran población de ancianos en la ciudad, y que las generaciones más jóvenes se están marchando de la ciudad. Dijo que quiere tratar de reducir ese margen con la construcción de viviendas para jóvenes profesionales cerca de lugares de transporte público, de modo que puedan vivir en Hialeah e ir a trabajar al downtown de Miami. Su plan es crear un distrito para la juventud. Agregó que quiere tener más control sobre el precio del agua de la ciudad y solucionar la calidad de los servicios privados de basura de la ciudad.

“Todo se debe a la mala administración. Por eso necesitamos gente nueva con ideas nuevas. No podemos seguir reciclando a los mismos políticos”, dijo.

Tundidor es el único candidato que no está en la lista del alcalde que ha logrado recaudar una cantidad notable de dinero para su campaña de otros donantes, Hasta agosto había recaudado $51,165, incluidas dos donaciones de $1,000 de dos cabarés de bailarinas exóticas: Tundidor Inc. —que se informa es propiedad de un hermano— y Porky’s Cabaret.

“Todo el mundo puede hacer donaciones a mi campaña”, dijo Tundidor. “Yo no trabajaría o sería dueño de un lugar así, pero en las campañas son asuntos de números. Mientras sea un negocio legal, no veo ningún problema”.

La mayor parte de sus otras contribuciones son de compañías de bienes raíces, de construcción y de bufetes de abogados.

GRUPO 3

Jaqueline García-Roves, de 37 años, es uno de los candidatos que está en la lista del alcalde. García-Roves no respondió las varias llamadas para conocer sus comentarios. Hasta agosto, García-Roves tenía recaudado $42,295, la mayor parte de los fondos de abogados, urbanistas y firmas de bienes raíces.

Milagros “Milly” Herrera, de 58 años, ha trabajado en una compañía de viajes de buceo durante casi 21 años. Se mudó a Hialeah en 1967, cuando tenía 6 años

Milly Herrera

Herrera dijo que quiere crear una junta de desarrollo de turismo, de seguros de automóviles más asequibles, junto a un plan para mejorar el flujo del tráfico y reducir los accidentes, crear distritos donde los concejales puedan ser elegidos y tener más policías y más rescatistas. Herrera también sugirió tener un programa de vigilancia ciudadana con el fin de reducir los costos de la policía

“No me interesa la afiliación de partido, me importa la gente”, dijo.

Hasta agosto, Herrera tenía recaudados $2,500, todo de sus propios fondos.

Herrera fue arrestada hace pocos días, acusada de allanamiento de propiedad privada y de resistirse al arresto cuando estaba distribuyendo volantes frente a un edificio de apartamentos para ancianos que pertenece a la Ciudad de Hialeah, frente al Ayuntamiento. Herrera dijo que la ciudad ha sido injusta y desorganizada en lo relacionado con actividades de proselitismo en esa propiedad. Varios otros candidatos le dijeron al Herald que han tenido problemas similares

Eduardo A. Macaya, de 69 años, es agente de bienes raíces jubilado. Llegó a Estados Unidos procedente de Cuba en 1962 y desde entonces ha vivido en Hialeah.

Eduardo Macaya

Macaya dijo que se ha postulado porque está furioso con la forma en que la ciudad ha sido dirigida por los concejales. Dijo que quiere arreglar la infraestructura y el drenaje de las calles, dar más cuidado a los parques, tener más programas para los niños y contar con más servicios de bomberos y policía en la nueva área que se construye cerca de la autopista I-75.

“Soy ciudadano de esta ciudad desde hace muchísimos años”, dijo. “Estoy preocupado, y quiero hacer un mejor trabajo del que se está haciendo hoy en día”.

Macaya ha recaudado $1,800 desde agosto.

Ricardo Rodríguez Blanco, de 51 años, es maestro de Inglés, y trabajó en el Miami Dade College (MDC) y otras universidades por internet. Llegó a Estados Unidos procedente de Cuba en 2006.

Ricardo Rodríguez Blanco Pedro Portal El Nuevo Herald

De ser electo, Rodríguez Blanco dijo que quiere reducir el salario del alcalde, ser más transparente con el público sobre quién obtiene contratos de la ciudad y brindar servicios gratuitos de WiFi a la ciudad.

“Estoy completamente en desacuerdo con el liderazgo y la administración de la ciudad. Nadie me tiene en el bolsillo”.

También dijo que no quiere usar dinero público para contratar a músicos que respaldan la política del gobierno cubano. En julio, la ciudad canceló su concierto anual por el 4 de Julio donde participarían músicos de la isla, después que funcionarios de la ciudad recibieron quejas de personas, políticos y grupos de exiliados. Algunos de los músicos habían obtenido visas norteamericanas bajo la categoría “intercambio cultural”.

Uno de los músicos invitados era Jacob Forever, cuyo verdadero nombre es Yosdani Jacob Carmenates, quien desató una gran polémica en Miami en 2017 cuando apareció en una fotografía con una camiseta con la imagen del ícono comunista Che Guevara

Blanco ha recaudado, $150, todo en fondos propios.

GRUPO 4

Oscar de La Rosa, de 27 años, es hijastro de Esteban Bovo, comisionado de Miami-Dade que representa a Hialeah, a la zona no incorporada de Miami-Dade y otras municipalidades. Bovo también fue concejal de Hialeah. De la Rosa dijo que su padrastro le ha enseñado lo que es ser un servidor público. Con anterioridad hizo una pasantía en el despacho del senador federal Marco Rubio y del senador estatal René García.

Oscar de la Rosa MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

De la Rosa dijo que quiere crear más viviendas para los ancianos y para personas de la clase trabajadora, mantener abiertos los parques los fines de semana y trabajar mejor con los bomberos de la ciudad en las negociaciones de pensiones y beneficios.

De la Rosa dijo que está trabajando con Félix Lasarte, un cabildero muy conocido que ha defendido polémicos casos de zonificación ante el Ayuntamiento de Hialeah. Sin embargo, De la Rosa dijo que no quiere interferir en las labores de cabildeo y afirmó que se dedicaría exclusivamente a problemas de terrenos.

Aunque está en la lista de Hernández, De la Rosa dijo: “No voy a decir que sí solo porque el alcalde lo pida. Yo votaré por quien esté representando”.

De La Rosa había recaudado $43,700 hasta agosto, en su mayoría de abogados, urbanizadores e intereses en bienes raíces.

Michael Anthony Horgan, de 48 años, es maestro desde hace más de 20 años. Horgan dijo que ha vivido toda su vida en Hialeah. Añadió que decidió postularse al Ayuntamiento cuando un parque frente a su casa cerró repentinamente, y cuando preguntó por qué lo cerraban, nadie le dio razones. También quiere tener más programas para los niños y contratar a más bomberos y policías.

Michael Horgan

En 2018, Horgan encabezó una protesta popular contra un plan para cambiar la zonificación de un parque deportivo donde urbanizadores privados querían levantar un edificio. Los vecinos acudieron a la Junta Escolar para pedir a los miembros que detuvieran la iniciativa del alcalde Carlos Hernández, y expresaron su oposición a que se vendieran los terrenos, en la Calle 65 y LeJeune Road, al lado de la escuela intermedia Hialeah.

“Estoy cansado de que la ciudad vaya por este camino”, dijo.

Hasta agosto, Horgan había recaudado $826.